خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهار تن در حمله صهیونی - آمریکایی به خرمدره شهید شدند
کد خبر : 1758501
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان زنجان گفت: حمله جنگنده‌های صهیونیستی - آمریکایی به مناطقی در خرمدره چهار شهید و چندین مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، حکمت الله هاشمی روز چهارشنبه افزود: این حمله ناجوانمردانه ساعاتی پیش اتفاق افتاد که نجاتگران هلال احمر طی عملیات امداد و نجات سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: تیم های امدادی هم اکنون در محل حادثه حضور دارند و آمار دقیق از تعداد شهدا و مصدومان متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

روابط عمومی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان نیز در اطلاعیه شماره هشت خود اعلام کرد:ساعاتی پیش شهر خرمدره در این استان مورد حمله دشمن جنایتکار آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل