چهار تن در حمله صهیونی - آمریکایی به خرمدره شهید شدند

به گزارش ایلنا، حکمت الله هاشمی روز چهارشنبه افزود: این حمله ناجوانمردانه ساعاتی پیش اتفاق افتاد که نجاتگران هلال احمر طی عملیات امداد و نجات سریعا به محل حادثه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: تیم های امدادی هم اکنون در محل حادثه حضور دارند و آمار دقیق از تعداد شهدا و مصدومان متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

روابط عمومی سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان نیز در اطلاعیه شماره هشت خود اعلام کرد:ساعاتی پیش شهر خرمدره در این استان مورد حمله دشمن جنایتکار آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.