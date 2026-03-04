English العربیه
فرماندار فریدن خبرداد؛

حمله به مناطق مسکونی در شهر داران

فرماندار فریدن گفت: اصابت موشک به منطقه مسکونی، دروغ بودن ادعاهای مراکز نظامی مهاجم را آشکار ساخت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، بهرام خواجه سعیدی  در پی حمله موشکی اخیر به شهرستان اظهار کرد : این اقدام جنایتکارانه، ادعای طرف مهاجم مبنی بر هدف قرار دادن صرفاً مراکز نظامی را به وضوح نقض کرده است. این دژخیمان با حمله عالمانه مناطق مسکونی ما را هدف قرار دادند.

فرماندار فریدن با اشاره به وضعیت مجروحین و خسارات افزود: با لطف الهی و آمادگی‌های صورت گرفته هیچ کشته‌ای نداشتیم و تنها یک نفر از همشهریان بر اثر این حمله مجروح شده که تحت درمان است. تعدادی از منازل مسکونی در این منطقه متحمل خساراتی شده‌اند که ارزیابی‌ها در حال انجام است.

خواجه سعیدی با اشاره به عملیات روانی دشمن گفت: عزیزانی که تحت تأثیر فضای مجازی قرار می‌گیرند، نمونه این اقدام را در فریدن مشاهده کنند این حمله دقیقاً در یک منطقه مسکونی و مستضعف‌نشین اتفاق افتاده است. این نشان می‌دهد که شعارها و ادعاهای دشمنان ما دروغین است و هدف اصلی‌شان آسیب رساندن به مردم عادی و ایجاد رعب و وحشت است.

وی تأکید کرد: با وجود اینگونه اقدامات، مردم باید هوشیاری خود را حفظ کرده و تحت تأثیر عملیات روانی قرار نگیرند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
