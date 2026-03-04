حمله هوایی اسراییلی آمریکایی به یک منزل مسکونی در اشنویه؛ یک نفر شهید و 12 نفر زخمی شدند
فرماندار اشنویه گفت: حمله هوایی رژیم اسراییلی آمریکایی به یک محله مسکونی در این شهرستان، یک نفر شهید و ۱۲ زخمی برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا، عبدالاسلام مام عزیزی شامگاه سه شنبه اظهار کرد: حال سه تن از مجروحان این حمله بزدلانه وخیم است و فورا به مرکز استان اعزام شدند.
وی با بیان اینکه دشمن با حمله به مناطق مسکونی خوی وحشی گری خود را بار دیگر اثبات کرد، افزود: امروز جنایتهای دشمنان بر کسی پوشیده نیست و همه در برابر این جانیان کودک کش متحد هستند.
فرماندار اشنویه همچنین از اعزام اکیپ های برآورد خسارت به منازل خسارت دیده خبر داد و گفت:کارشناسان فرمانداری، شهرداری و بنیاد مسکن برابر قانون نسبت به ثبت خسارات و بازسازی اقدام لازم را انجام می دهند.
به گزارش ایلنا، اشنویە در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.