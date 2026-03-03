معاون سازمان صمت ایلام:

جریمه ۹ میلیارد تومانی برای سه مرغداری متخلف در استان

معاون بازرسی سازمان صمت ایلام از تشکیل پرونده برای ۳ واحد مرغداری به دلیل عدم عرضه مرغ زنده به کشتارگاه ، پرونده‌هایی به ارزش ۹۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، مهدی کاکاخانی گفت: در راستای نظارت مستمر بر بازار و با هدف جلوگیری از اخلال در روند عرضه کالاهای اساسی ، طی عملیاتی مشترک توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و بازرسان اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان ایلام ، چندین واحد مرغداری و عرضه کننده تخم مرغ که مرتکب تخلفاتی از جمله امتناع از عرضه مرغ زنده به کشتارگاه و گران‌فروشی تخم مرغ شده بودند، شناسایی و با آن‌ها برخورد قاطع صورت گرفت.

‌ در این عملیات که در ایام حساس ماه مبارک رمضان، عید نوروز و با رویکردی ویژه در دوران "جنگ تحمیلی" انجام شد ، سه واحد مرغداری به دلیل عدم عرضه مرغ زنده به کشتارگاه ، پرونده‌هایی به ارزش ۹۰ میلیارد ریال تشکیل و برای دو واحد عرضه کننده تخم مرغ نیز به دلیل گران‌فروشی خودسرانه ، جریمه‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال صادر و پرونده آن‌ها به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

‌ مهدی کاکاخانی، معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان ایلام ، با تاکید بر ادامه دار بودن طرح‌های نظارتی با جدیت و شدت، به ویژه در ایام پایانی سال و شرایط خاص ، خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی برخورد قانونی و اعمال جرایم سنگین صورت خواهد پذیرفت.

‌کاکاخانی در پایان با اشاره به تشدید نظارت‌ها در این ایام خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تخلفات صنفی را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ به‌صورت شبانه‌روزی ثبت کنند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل