جریمه ۹ میلیارد تومانی برای سه مرغداری متخلف در استان

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، مهدی کاکاخانی گفت: در راستای نظارت مستمر بر بازار و با هدف جلوگیری از اخلال در روند عرضه کالاهای اساسی ، طی عملیاتی مشترک توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و بازرسان اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان ایلام ، چندین واحد مرغداری و عرضه کننده تخم مرغ که مرتکب تخلفاتی از جمله امتناع از عرضه مرغ زنده به کشتارگاه و گران‌فروشی تخم مرغ شده بودند، شناسایی و با آن‌ها برخورد قاطع صورت گرفت.

‌ در این عملیات که در ایام حساس ماه مبارک رمضان، عید نوروز و با رویکردی ویژه در دوران "جنگ تحمیلی" انجام شد ، سه واحد مرغداری به دلیل عدم عرضه مرغ زنده به کشتارگاه ، پرونده‌هایی به ارزش ۹۰ میلیارد ریال تشکیل و برای دو واحد عرضه کننده تخم مرغ نیز به دلیل گران‌فروشی خودسرانه ، جریمه‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال صادر و پرونده آن‌ها به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

‌ مهدی کاکاخانی، معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان ایلام ، با تاکید بر ادامه دار بودن طرح‌های نظارتی با جدیت و شدت، به ویژه در ایام پایانی سال و شرایط خاص ، خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی برخورد قانونی و اعمال جرایم سنگین صورت خواهد پذیرفت.

‌کاکاخانی در پایان با اشاره به تشدید نظارت‌ها در این ایام خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تخلفات صنفی را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ به‌صورت شبانه‌روزی ثبت کنند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.

