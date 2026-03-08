رسالت ما دفاع از ایران است/آمریکا برای دومین بار پای میز مذاکره با تحریک اسرائیل به ایران حمله کرد

روح الله کلانتری درگفت وگو با ایلنای گلستان بیان داشت: تحلیل آمریکا و اسرائیل این بود که با توجه به بحران های اخیر در کشور و نارضایتی مردم از حاکمیت می توان با یک حمله غافلگیرانه و سپس حضور نیروهای سازماندهی شده داخلی این نظام را سرنگون کنند و به همین علت همه امکانات داخلی و خارجی را بسیج کردند تا به اهداف شوم خود برسند. آنها برای تحقق برنامه های خود به مراکز آموزشی و بیمارستان ها و منازل مسکونی و تجاری هم حمله کرده تا مردم را به نارضایتی، سازش و تسلیم وادار کنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: مردم سلحشور و همیشه در صحنه ایران علی رغم همه نارضایتی ها و محدودیت های که داشتند در مقابل این تهاجم وحشیانه ایستادگی کرده و شگفتی آفریدند. بعد از شهادت رهبری انقلاب در مدت کوتاهی و بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی شورای موقت مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل شده و اداره کشور را برعهده دارند.

عضو جبهه اصلاحات گلستان با اشاره به ضرورت وحدت و انسجام همه احزاب و گروه های سیاسی و حمایت از ایران اسلامی گفت: همه احزاب و گروه های سیاسی و سازمان های مردم نهاد علی رغم گله های که از سیاست های نظام دارند در میدان برای دفاع از ایران و تمامیت ارضی کشور در صحنه دفاع حضور دارند.

مدیر مسئول هفته نامه آفتاب گلستان با اشاره به نقش رسانه ها در افشاگری توطئه های دشمنان تاکید کرد: رسانه های مکتوب و مجازی باید در جهت افشای طرح های استکبار جهانی در این تهاجم ددمنشانه اقدامات لازم را انجام داده و مردم را نسبت به این امور آگاه کنند.

وی در ادامه خطاب به مجامع جهانی و سازمان های حقوق بشر در دنیا گفت: سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر باید در این مورد موضع قاطعانه ای را اتخاذ کرده و ضمن محکوم کردن این تجاوز ناجوانمردانه از هر طریق ممکن جلوی این هجوم وحشیانه را بگیرند.

