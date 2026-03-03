تعداد شهدای مسجدسلیمان در حملات صهیونیستی آمریکایی به پنج نفر رسید

به گزارش ایلنا، مهدی مرادی، فردین قدمی و حسین قائدی نام غیورمردان پایگاه هوانیروز مسجدسلیمان است که امروز بر اثر حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیش از این نیز، سرباز وظیفه «حسن خدادادی کریموند» از مرزبانان هنگ مرزی مهران در حین مأموریت کنترل و پایش نوار مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

قرار است آیین تشییع و خاکسپاری پیکر این شهید روز پنجشنبه در گلزار شهدای چهاربیشه برگزار شود.

شهید حسن خدادادی کریموند متولد ۲ مهر ۱۳۸۵ در هنگ مرزبانی مهران بر اثر اصابت موشک به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر سرباز سرافراز، «شهید علیرضا صدیقی» که در راه دفاع از وطن به فیض شهادت نائل آمد نیز روز گذشته از فلکه بانک ملی (سازمان تبلیغات اسلامی) به سمت مسجد جامع نمره یک تشییع شد.

