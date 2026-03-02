کشتار روزانه ۳۵۰ تن گوشت مرغ در آذربایجان غربی /هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی استان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا اصغری در حاشیه بازدید از فروشگاه ها و مراکز عرضه توزیع گوشت مرغ در شهرستان ارومیه در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه با توجه قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان و در آستانه عید نوروز به میزان کافی گوشت مرغ ذخیره سازی شده است، اظهار کرد: هم اکنون روزانه ۳۵۰ تن گوشت مرغ در سطح استان کشتار می شود.

وی از توزیع روزانه ۵۰ تن گوشت مرغ منجمد در استان نیز خبر داد و افزود: آرامش در بازار حاکم است و به میزان کافی گوشت مرغ در بازار وجود دارد و به قیمت مصوب توزیع می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص قیمت گوشت مرغ گفت: در حال حاضر قیمت مصوب مرغ گرم ۲۷۰ هزار تومان است، و مرغ منجمد به قیمت ۲۱۰ تا ۲۱۵ هزار تومان در بازار عرضه می شود.

وی توصیه کرد: برای تعادل بازار و کنترل قیمت ها مردم از خرید بیش از نیاز خودداری کنند چرا ذخایر کافی در این زمینه در استان وجود دارد.

وی با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار گوشت مرغ در استان عنوان کرد: روزانه از طریق فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های روستایی اقلام اساسی به خصوص مرغ توزیع می شود مردم نگران نباشند.

توزیع مستمر و روزانه اقلام اساسی در آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: وضعیت کالاهای اساسی در سطح بازار استان تحت رصد مستمر بازرسان قرار دارد و هم اکنون آرامش خوبی بر بازار حاکم است.

اصغری با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی وجود ندارد، ادامه داد: هم اکنون ذخایر کافی در زمینه کالاهای اساسی به ویژه گوشت مرغ، برنج و روغن در انبارهای استان وجود دارد.

وی با اشاره به توزیع روزانه اقلام اساسی بر حسب نیاز بازار در استان، عنوان کرد: توصیه می شود مردم از خرید هیجانی برای کنترل قیمت ها خودداری کنند.

اصغری تاکید کرد: اقلام و کالاهای اساسی حتی به میزان بیشتر از نیاز بازار به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و نیاز بازار شب عید تأمین شده و در انبارها ذخیره‌سازی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار افزود: روزانه بازرسان این سازمان برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها نظارت و بازرسی های لازم را انجام می‌دهند.

اصغری با اشاره به اینکه در شهرستان ها نیز ذخایر کافی داریم، گفت: از ظرفیت های مرزی برای واردات کالاهای اساسی استفاده شده و در زمینه روغن نیز علاوه بر ذخایر استان از واردات استفاده شده و به میزان کافی روغن در استان داریم.

وی از مردم خواست با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی نیازهای ضروری به فروشگاه‌ها مراجعه کنند و مایحتاج خود را خریداری کنند. بازارها و فروشگاه‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی باز است و مردم نگران نباشند.

