هرمزگان ۱۱ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۱:۳۵

شهادت تعدادی از مرزبانان جاسک بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی

فرمانده مرزبانی هرمزگان از حمله موشکی آمریکایی - صهیونیستی به یکی از پاسگاه‌های مرزی دریایی در بندرجاسک خبر داد و گفت: در پی این حمله، چند نفر از مرزبانان این پایگاه به شهادت رسیدند.