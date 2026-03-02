خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت تعدادی از مرزبانان جاسک بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی

شهادت تعدادی از مرزبانان جاسک بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1757862
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده مرزبانی هرمزگان از حمله موشکی آمریکایی - صهیونیستی به یکی از پاسگاه‌های مرزی دریایی در بندرجاسک خبر داد و گفت: در پی این حمله، چند نفر از مرزبانان این پایگاه به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرماندهی مرزبانی هرمزگان، سردار بهزاد ابراهیمی اظهار کرد: امروز دوشنبه یکی از پاسگاه‌های مرزی دریایی پایگاه دریابانی در بندرجاسک هدف حمله موشکی دشمن قرار گرفت.

وی افزود: تعداد شهدا و مجروحان این حمله موشکی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل