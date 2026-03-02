شهادت تعدادی از مرزبانان جاسک بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1757862
فرمانده مرزبانی هرمزگان از حمله موشکی آمریکایی - صهیونیستی به یکی از پاسگاههای مرزی دریایی در بندرجاسک خبر داد و گفت: در پی این حمله، چند نفر از مرزبانان این پایگاه به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرماندهی مرزبانی هرمزگان، سردار بهزاد ابراهیمی اظهار کرد: امروز دوشنبه یکی از پاسگاههای مرزی دریایی پایگاه دریابانی در بندرجاسک هدف حمله موشکی دشمن قرار گرفت.
وی افزود: تعداد شهدا و مجروحان این حمله موشکی متعاقبا اعلام خواهد شد.