فرماندار زنجان: کالاهای اساسی به اندازه کافی در شهرستان تامین است

به گزارش ایلنا، علی کاظمی روز دوشنبه با بیان اینکه شهرستان به لحاظ تامین اقلام و کالاهای اساسی، وضعیت پایداری دارد، افزود: جلسات متعددی در خصوص امنیت غذایی شهروندان برگزار شده و تمامی تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان بر این است که موارد نگرانی یا احتمالا کمبودها به حداقل برسد.

فرماندار زنجان با بیان اینکه در ساعات اولیه شروع جنگ، فروشگاه های اقلام غذایی، نانوایی ها و پمپ بنزین های شهرستان با ازدحام جمعیت و صفهای شلوغ مواجه شدند، گفت: در حال حاضر با تدابیر اتخاذ شده وضعیت پایداری در شهر برقرار است و دیگر شاهد صف های طولانی نیستیم.

کاظمی با بیان اینکه با توجه به شرایط جنگی، ساعات پخت واحدهای نانوایی شهر زنجان افزایش یافته است، افزود: هم اکنون ۸۰ واحد خبازی در شهر زنجان به صورت سه شیفت فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه سهمیه واحدهای خبازی زنجان افزایش یافته است، اضافه کرد: نان های بسته بندی آماده نیز از طریق شرکت غله میان مغازه ها و فروشگاه های زنجیره ای شهر توزیع می شود.

کاظمی با بیان اینکه مدیریت توزیع سوخت و پشتیانی لازم برای تامین به موقع کالاهای اساسی صورت گرفته است، گفت: در جایگاه های سوخت، کارت های سوخت مورد نیاز به متصدیان تحویل شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

فرماندار زنجان با بیان اینکه با توجه به مهاجرت هموطنان از سایر نقاط کشور به استان به ویژه روستاها تدابیر لازم برای خدمات رسانی به آنها اندیشیده شده است، گفت:کمبودهای احتمالی در این مناطق به ویژه در خصوص نان با همکاری دهیاران مرتفع می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی لازم برای تاب آوری شهرستان در شرایط بحرانی و جنگی تا ۶ ماه اتخاذ شده است، گفت: شهروندان زنجانی با خویشتن داری و هوشیاری در همه صحنه ها حضور داشته باشند و خدمتگزاران خود را یاری کنند.