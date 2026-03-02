بقاع متبرکه شاخص زنجان آماده خدمت رسانی به مردم است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مختار کرمی روز دوشنبه افزود: از جمله این اماکن مذهبی می توان به زائر سراهای بقاع شاخص استان از جمله امامزاده سید ابراهیم، زینبیه اعظم، حسینیه اعظم، قیدار نبی (ع) و امامزاده یعقوب اشاره کرد که آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند.

وی افزود: همچنین پناهگاه بقاع متبرکه از جمله حسینیه اعظم و زینبیه اعظم در خدمت همشهریان خواهد بود.

کرمی اضافه کرد: بقاع متبرکه همچنین آمادگی پذیرایی و افطاری به همشهریان و مسافران را دارند.

به گفته وی، ۲۰ امامزاده در استان در تمام ایام سال فعالیت می کنند و جزو امامزادگان شاخص سطح کشوری، استانی و شهرستانی قرار دارند و سالانه بیش از هزار برنامه شاخص دینی، فرهنگی و اجتماعی در آنها برگزار می‌شود.

در استان زنجان حدود ۱۵۶ امامزاده و ۱۳۳ بقعه متبرکه وجود دارد.

از هزار اثر تاریخی در سطح استان، ۷۲ مورد شامل مسجد، حسینیه، بقعه و امامزاده در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده است.