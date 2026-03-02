خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل انتقال خون قزوین:

مردم در ماه رمضان اهدای خون را ادامه دهند

مردم در ماه رمضان اهدای خون را ادامه دهند
کد خبر : 1757741
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل انتقال خون قزوین ضمن هشدار نسبت به کمبود ذخایر خونی در قزوین، گفت: تداوم اهدای خون در تمامی روزهای ماه مبارک رمضان اهمیت ویژه‌ای دارد و با توجه به شرایط جنگی موجود در فضای جامعه شهروندان اهدای خون را بایستی در اولویت زندگی خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اسماعیل کلهر با تاکید بر نیاز مبرم به تمامی گروه‌های خونی، اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و کاهش مراجعات در ساعات روز از شهروندان قزوینی به‌ ویژه جوانان درخواست می‌کنیم اهدای خون را در اولویت زندگی خود قرار دهند.

وی با اشاره به نیاز مبرم به فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی استان اضافه کرد: بیماران سرطانی، تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و سایر بیماران نیازمند در تمام ایام سال و به‌ صورت روزانه به خون و فرآورده‌های آن احتیاج دارند.

مدیرکل انتقال خون قزوین با هشدار نسبت به کمبود ذخایر خونی در قزوین تصریح کرد: تداوم اهدای خون در تمامی روزهای ماه مبارک رمضان اهمیت ویژه‌ای دارد و با توجه به اینکه شرایط جنگی در فضای جامعه نیز حاکم است، شهروندان اهدای خون را همانند گذشته باید اولویت کاری خود بدانند.

کلهر در خصوص نحوه فعالیت مراکز اهدای خون قزوین گفت: 2 مرکز انتقال خون در قزوین و تاکستان به صورت ثابت فعال هستند که مرکز قزوین روزانه از ساعت هشت تا 13 و بعدازظهرها نیز از ساعت 17 تا 22 و 30 دقیقه و مرکز تاکستان نیز از ساعت هشت تا 13 فعال بوده تیم‌های سیار ما نیز در شهرستان‌های بویین‌زهرا و آبیک طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فعال هستند.

وی ادامه داد:‌ این اداره کل وظیفه تامین خون و فرآورده‌های خونی مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان و بیماران خاص از جمله تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و دیالیزی را برعهده دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل