مردم در ماه رمضان اهدای خون را ادامه دهند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اسماعیل کلهر با تاکید بر نیاز مبرم به تمامی گروه‌های خونی، اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و کاهش مراجعات در ساعات روز از شهروندان قزوینی به‌ ویژه جوانان درخواست می‌کنیم اهدای خون را در اولویت زندگی خود قرار دهند.

وی با اشاره به نیاز مبرم به فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی استان اضافه کرد: بیماران سرطانی، تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و سایر بیماران نیازمند در تمام ایام سال و به‌ صورت روزانه به خون و فرآورده‌های آن احتیاج دارند.

مدیرکل انتقال خون قزوین با هشدار نسبت به کمبود ذخایر خونی در قزوین تصریح کرد: تداوم اهدای خون در تمامی روزهای ماه مبارک رمضان اهمیت ویژه‌ای دارد و با توجه به اینکه شرایط جنگی در فضای جامعه نیز حاکم است، شهروندان اهدای خون را همانند گذشته باید اولویت کاری خود بدانند.

کلهر در خصوص نحوه فعالیت مراکز اهدای خون قزوین گفت: 2 مرکز انتقال خون در قزوین و تاکستان به صورت ثابت فعال هستند که مرکز قزوین روزانه از ساعت هشت تا 13 و بعدازظهرها نیز از ساعت 17 تا 22 و 30 دقیقه و مرکز تاکستان نیز از ساعت هشت تا 13 فعال بوده تیم‌های سیار ما نیز در شهرستان‌های بویین‌زهرا و آبیک طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فعال هستند.

وی ادامه داد:‌ این اداره کل وظیفه تامین خون و فرآورده‌های خونی مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان و بیماران خاص از جمله تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و دیالیزی را برعهده دارد.

