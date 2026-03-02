تشکیل 6 کارگروه تخصصی برای تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در نشست مدیران اقتصادی استان که با حضور محمدرضا صفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص حاکم از ثبات کامل بازار خبر داد و گفت: برای مدیریت دقیق‌تر وضعیت 6 کارگروه تخصصی در حوزه بازار تشکیل شده است.

وی با تسلیت شهادت رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اضافه کرد: کارگروه‌های نظارت بر فروشگاه‌ها، نانوایی‌ها، اقلام ضروری، نهاده‌ها و حوزه صنعت فعال شده و هر مدیرکل مسئولیت بخشی از بازار را بر عهده گرفته است.

استاندار قزوین تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که کوچک‌ترین نارضایتی در میان مردم ایجاد نشود و نظارت‌ها به صورت مستمر و میدانی ادامه دارد.

