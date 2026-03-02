مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد؛
بانوان؛ ستونهای مقاومت و مدیریت بحران در شرایط جنگی هستند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد، در تشریح نقش بانوان در شرایط جنگی، آنان را ستونهای اصلی حفظ آرامش، مدیریت خانواده و تأمین نیازهای اساسی در بحران معرفی کرد و بر اهمیت آمادگی روانی و عملی آنان تأکید کرد.
فاطمه دانش یزدی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در استان، با اشاره به مسئولیتهای خطیر بانوان در دوران جنگ و بحران، بر نقش کلیدی آنان در حفظ انسجام خانواده و جامعه تأکید کرد.
وی با تشریح وظایف بانوان، مدیریت بحران، مدیریت روانی، تأمین نیازها و حفظ روحیه را از مهمترین وظیفه بانوان در شرایط دشوار جنگی دانست و افزود: بانوان ثابت کردهاند که میتوانند توانمندیهای مثالزدنی از خود به نمایش بگذارند.
دانشیزدی با بیان اینکه آرامش مادر، اساس ثبات خانواده است، تصریح کرد: در شرایط پرتنش جنگ، بانوان با حفظ خونسردی و ارائه حس امنیت به اعضای خانواده، به ویژه کودکان، نقشی حیاتی در جلوگیری از گسترش اضطراب و ترس ایفا میکنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد همچنین بر اهمیت تلاش برای حفظ روال عادی زندگی در حد امکان، برقراری ارتباط مؤثر و صادقانه با اعضای خانواده و ایجاد فضایی امن برای کاهش نگرانیها تأکید کرد.
دانشیزدی، مدیریت بهینه منابع موجود، اعم از مواد غذایی و اقلام ضروری را از دیگر وظایف مهم برشمرد.
وی همچنین به ضرورت آشنایی بانوان با اصول اولیه کمکهای اولیه و نحوه استفاده از تجهیزات اضطراری اشاره کرد و گفت: آمادگی فردی و خانوادگی، اولین گام در مواجهه با هرگونه بحران است.
دانشیزدی با اشاره به اینکه تقویت معنویت از طریق دعا و نیایش و همچنین حمایت روانی از دیگران از عوامل کلیدی در حفظ روحیه جمعی در شرایط جنگی است تأکید کرد: بانوان با انتقال ارزشهای فرهنگی، اخلاقی و دینی به نسلهای آینده، در واقع سرمایهگذاری برای بازسازی و امید به فردایی بهتر را تضمین میکنند.
وی در پایان، ضمن تأکید بر لزوم مشارکت فعال بانوان در فعالیتهای اجتماعی و همکاری با نهادهای امدادی، خاطرنشان کرد: بانوان با تکیه بر صبر، شجاعت و درایت خود، قادرند در سختترین شرایط، نه تنها خانواده را از بحران عبور دهند، بلکه به عنوان ستون استوار جامعه، در حفظ بقا و امید به آینده نقشآفرینی کنند.