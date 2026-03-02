۲ نقطه از سنندج مورد حمله هوایی قرار گرفت

به گزارش ایلنا، غریب سجادی روز دوشنبه اظهار کرد: در پی این حمله، تاکنون سه نفر جان خود را از دست داده و تعداد زیادی هم زخمی شده اند.

فرماندار سنندج با اشاره به تداوم عملیات امدادرسانی بیان کرد: عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد و روند انتقال مصدومان به مراکز درمانی در حال انجام است.

نقاطی که مورد حمله قرار گرفتند در میان بافت مسکونی و پرتراکم شهر هستند و به همین دلیل احتمال افزایش شمار شهدا و زخمی ها وجود دارد.