حمله به ۶ مکان نظامی در یزد؛ خسارات جزئی و تردد در استان عادی است

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، با ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص حملات سحرگاه امروز، اظهار کرد: تاکنون ۶ مکان در استان یزد، شامل شهرستان اردکان، شهر یزد و یک مورد در جاده یزد-مهریز، مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مناطق مورد حمله، مناطق نظامی بوده و اقدامات امدادرسانی در حال انجام است.

دهستانی با اطمینان خاطر اعلام کرد که راه‌های مواصلاتی و ارتباطاتی استان باز است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان در حال انجام وظیفه هستند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی گفت: با توجه به شرایط پس از حادثه، از شهروندان درخواست شده است که از تردد غیرضروری خودداری کنند تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد مجدداً بر جزئی بودن خسارت‌ها تأکید کرد و گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از خسارت‌های بسیار جزئی است و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط در همه نقاط استان تحت کنترل کامل همکاران، نیروهای نظامی و امدادرسان است.

