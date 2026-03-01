شهادت 16 نفر بوشهری در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، محمد حیدری افزود: از مجموع شهدای یادشده 8 نفر بومی و 8 شهید نیز غیربومی استان بوشهر هستند. همچنین 2 نفر از مدافع وطن استان بوشهر نیز در استان هرمزگان به درجه شهادت نائل شده‌اند.

وی ادامه داد: فردا دوشنبه 11 بهمن ماه سال 1404 آیین تشییع 9 شهید در شهرستان کنگان با حضور اقشار مختلف مردم انجام خواهد شد. همچنین در روزهای آینده شهدا در شهرستان‌های خود خاکسپاری می‌شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر به شهرستان‌هایی که این شهدا متعلق به آنها بودند اشاره کرده و اظهار داشت: شهدای یاد شده مربوط به شهرستان‌های دشتستان، جم، دشتی، عسلویه و کنگان هستند.

