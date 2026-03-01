پیام مشترک نماینده ولیفقیه و استاندار اصفهان:
رهبر انقلاب در برابر کفر و طاغوت و استکبار جهانی ایستادند
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار اصفهان در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره) پیام مشترکی صادر کردند و این مصیبت جانکاه را به مردم خطاب به مردم شریف و بصیر اصفهان و دیگر مسلمانان تسلیت گفتند.
در بخش دیگری از این پیام عنوان شده است: در پی حمله جنایتکارانه دولت غاصب آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، قائد امت و پیشوای مسلمانان جهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره) به دست شقیترین مردمان جهان به فیض بزرگ شهادت نائل آمدند.
در این پیام آمده است: خلف صالح روح خدا و نایب بر حق امام زمان (عج) در طول پیشوایی امت اسلامی با شجاعت مثالزدنی و ایمان راسخ خود، جلوهای نوین از رهبری را در تمام جهان به نمایش گذاشتند و تا آخرین لحظه حیات مبارک و تاریخساز خود در برابر کفر و طاغوت و استکبار جهانی ایستادند.
در این پیام عنوان شده است: شخصیت برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی در کمتر رهبر سیاسی تجلی یافته بود و شهادت ایشان در حالی که در دفتر کار خود به راهبری امور مشغول بودند، بار دیگر طبل رسوایی آنانی که با بیان حضور ایشان در پناهگاه قصد تشویش اذهان عمومی را داشتند، به صدا درآورد.
در بخش دیگری از پیام نماینده ولیفقیه در استان و استاندار اصفهان آمده است: پیشوای شهیدان مقاومت و پدر امت اسلامی با نگاه ژرف خود به مردمسالاری دینی و پایبندی به وعدههای صادق خود، به عنوان امام امید و اقتدار در اذهان آزادگان، مستضعفان و مجاهدان جهان در کنار روحالله کبیر باقی خواهند ماند.
همچنین در بخش دیگری از پیام آیتالله طباطبایینژاد و جمالینژاد به صراحت عنوان شده است: دشمنان ایران اسلامی باید بدانند که این جنایت بزرگ هرگز بیجواب نخواهد ماند و خون پاک این سید عالیمقام چونان چشمهای خروشان خواهد جوشید و ظلم و جنایت آمریکایی- صهیونی را ریشهکن خواهد ساخت.
در پیام این مقامات استان اصفهان آمده است: انقلاب اسلامی ایران که در بازه زمانی 47 سال عمر با عزت خود هیچگاه قائل به فرد نبوده، از امروز نیز با پیروی از آرمانهای قائد شهید خود و با حرکت در مسیر خون این شهید عزیز، بزگ تازهای از سرافرازی امت اسلام را در تمام جهان متجلی خواهد ساخت.