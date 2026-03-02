خون پاک رهبر انقلاب، زوال قطعی رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را رقم خواهد زد

شهین جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه امروز نه تنها ایران، بلکه تمام جهان اسلام و آزادی‌خواهان عالم در سوگ پدری فرزانه و رهبری حکیم نشسته‌اند گفت: خبر شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که در پی حملات ددمنشانه و بزدلانه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به وقوع پیوست، قلوب همه ما را جریحه‌دار کرد.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به ناتوانی دشمنان در تقابل رو در رو با اقتدار نظام اسلامی، افزود: این اقدام تروریستی و ناجوانمردانه، بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت دشمن باشد، گواهی روشن بر استیصال و درماندگی مطلق جبهه کفر در برابر صلابت، درایت و نفوذ معنوی رهبری بزرگ بود.

جهانگیری ادامه داد: دشمنان سوگندخورده ما چون در میدان سیاست و نبرد حریف تدابیر ایشان نشدند، دست به این جنایت هولناک زدند, اما زهی خیال باطل که گمان کنند با شهادت ایشان، مسیر مقاومت متوقف می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر استواری راه انقلاب تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب عمری را در راه عزت اسلام، اقتدار ایران و بیداری مستضعفان سپری کردند و در نهایت به آرزوی دیرین خود که همانا فیض عظیم شهادت بود، نائل آمدند. ایشان به ما آموختند که شهادت، پاداش مجاهدان فی سبیل‌الله است.

جهانگیری در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا، درباره واکنش ملت ایران به این جنایت، خاطرنشان کرد: بدون شک، خون پاک این رهبر فرزانه، درخت تنومند مقاومت را بارورتر خواهد کرد. دشمن بداند که با این حرکت، عزم ملت ایران و نیروهای مسلح برای انتقامی سخت و پشیمان‌کننده صدچندان شده است. ما تا نابودی کامل جبهه کفر و استکبار، از آرمان‌های امام و رهبری عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

نماینده مردم ارومیه در پایان خطاب به مردم شریف حوزه انتخابیه خود و ملت ایران گفت: راه ایشان مکتب ما است و پرچم عزتی که ایشان برافراشتند، هرگز بر زمین نخواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای روح مطهر و ملکوتی امام خامنه‌ای عزیز، علو درجات و برای ملت صبور و ولایت‌مدار ایران، پایداری و نصرت الهی را مسئلت دارم. ما سربازان این مکتب، تا آخرین قطره خون بر سر عهد و پیمان خود با ولایت ایستاده‌ایم.

