رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد:
تأمین کالاهای اساسی اولویت مطلق ما است
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: ذخایر کالاهای اساسی استراتژیک استان تأمین و ثبات بازار تضمین میشود.
به گزارش ایلنا از یزد، پیش از ظهر امروز در جلسه اضطراری کارگروه ویژه مدیریت بحران و امنیت غذایی صبح امروز در سازمان جهادکشاورزی استان یزد به ریاست عباس حاجی حسینی رییس سازمان برگزار گردید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در این جلسه بر پایداری کامل زنجیره تأمین و ذخایر کالاهای اساسی کشاورزی در سطح استان تأکید کرد.
عباس حاجی حسینی اظهار کرد: در شرایط فعلی، اولویت اصلی ما حفظ آرامش روانی جامعه و جلوگیری از هرگونه شایعه و نگرانی در خصوص معیشت مردم شریف یزد است و به همین منظور، با هماهنگی کامل با ستاد تنظیم بازار استان و بازرسیهای مستمر، تأمین کلیه مایحتاج اساسی نظیر گندم، برنج، روغن، شکر، نهادههای دامی و مرغ منجمد در سطح استان به طور کامل صورت پذیرفته است.
وی تصریح کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که ذخایر کافی برای پوشش نیازهای مصرفی مردم استان موجود است و هیچگونه کمبودی در توزیع احساس نخواهد شد.
حاجی حسینی تاکید کرد: دستگاههای نظارتی سازمان جهاد کشاورزی به طور شبانهروزی بر فرآیند توزیع نظارت میکنند تا کالاها با قیمت مصوب و دسترسی آسان به دست مصرفکننده نهایی برسد.