تأمین کالاهای اساسی اولویت مطلق ما است

به گزارش ایلنا از یزد، پیش از ظهر امروز در جلسه اضطراری کارگروه ویژه مدیریت بحران و امنیت غذایی صبح امروز در سازمان جهادکشاورزی استان یزد به ریاست عباس حاجی حسینی رییس سازمان برگزار گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در این جلسه بر پایداری کامل زنجیره تأمین و ذخایر کالاهای اساسی کشاورزی در سطح استان تأکید کرد.

عباس حاجی حسینی اظهار کرد: در شرایط فعلی، اولویت اصلی ما حفظ آرامش روانی جامعه و جلوگیری از هرگونه شایعه و نگرانی در خصوص معیشت مردم شریف یزد است و به همین منظور، با هماهنگی کامل با ستاد تنظیم بازار استان و بازرسی‌های مستمر، تأمین کلیه مایحتاج اساسی نظیر گندم، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و مرغ منجمد در سطح استان به طور کامل صورت پذیرفته است.

وی تصریح کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که ذخایر کافی برای پوشش نیازهای مصرفی مردم استان موجود است و هیچ‌گونه کمبودی در توزیع احساس نخواهد شد.

حاجی حسینی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی به طور شبانه‌روزی بر فرآیند توزیع نظارت می‌کنند تا کالاها با قیمت مصوب و دسترسی آسان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

