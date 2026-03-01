زیر شلیک پدافندها؛

اهوازی‌ها در سوگ رهبر شهید انقلاب به خیابان‌ها آمدند

مردم اهواز در پی شهادت قائد امت امام سید علی خامنه‌ای قدس سره ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه تجمع کردند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مردم شهیدپرور و انقلابی اهواز با حضور در خیابان سلمان فارسی در سوگ شهادت امام انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند.

در این مراسم مردم اهواز، پیر و جوان، زن و مرد به خیابان آمده و با مشت های گره کرده شعار مرگ بر اسراییل و آمریکا سر داده و بار دیگر پشتیبانی خود از این نظام را نشان دادند.

همزمان با این مراسم صدای شلیک پدافند شنیده می شد اما مردم یک لحظه دست از شعار دادن برنداشتند؛ با وجود اینکه مراسم از ساعت ۹ صبح شروع شد اما همچنان ادامه داشته و بر جمعیت مردم اضافه می‌شود.

 

