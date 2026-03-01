تامین همه مایحتاج اساسی و اقلام مورد نیاز مردم گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی با اشاره به حمله جنایتکارانه محور آمریکایی و صهیونی به ایران اسلامی گفت:علی رغم تهاجمات دشمن مردم هیچ گونه نگرانی در مورد تامین کالا‌های اساسی نداشته باشند چرا که پیش بینی‌های لازم در این حوزه انجام شده است.

او ادامه داد: مردم هیچ گونه نگرانی بابت تامین کالا‌های اساسی و مصرفی خود نداشته باشند و ذخایر سوخت هیچ مشکلی ندارد و در حوزه آرد و نان نیز تمهیدات لازم انجام شده است.

استاندار گلستان با بیان اینکه ما در امنیت کامل به سر می‌بریم افزود: دستگاه‌های خدمت رسان در استان آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

علی اصغر طهماسبی به مردم استان توصیه کرد: این نظام مقدس متعلق به شماست و همه ما ایرانی هستیم و افتخار‌ می کنیم و مواظب کسانی که آب در آسیاب دشمن می‌ریزند باشیم و گزارش این افراد را به نهاد‌های امنیتی اطلاع دهید.

