اعلام ۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز تعطیل عمومی

بسم الله الرحمن الرحیم

«سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ»

مردم شریف و سرافراز ایران!

با کمال تأسف و تأثر به اطلاع می‌رساند در پی حمله سبعانه دولت جنایت‌پیشه امریکا و رژیم منحوس صهیونیستی اسوه ایمان و جهاد و مقاومت، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای به فیض بزرگ شهادت رسید.

خلف صالح روح خدا که در بیش از ۳۷ سال رهبری داهیانه پیشتازی و پرچمداری واقعی جبهه اسلام را عهده‌دار شد و با شجاعت مثال‌زدنی و ایمان راسخ خود فصل نوینی از حکمرانی را در تاریخ اسلام رقم زد و تا آخرین لحظه حیات مبارک و تاریخ‌ساز خود در برابر کفر و طاغوت و استکبار راهبری امت اسلامی را عهده‌دار بود.

شهید سرافراز حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای اسوه ایثار و مقاومت در عصر حاضر، «امام وعده‌های صادق، امام امید و اقتدار» در اذهان آزادگان، مستضعفان و مجاهدان جهان بود و تا ابد در کنار نام «خمینی کبیر» در قلوب ملت‌های جهان جاودان خواهد ماند. جامعیت و تسلط بر علوم روز، خردمندی، دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده پولادین، باور ژرف به گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسترده دینی، روح لطیف و زلال، و امید و اعتماد به پرورگار متعال از خصوصیات برجسته این شخصیت عظیم‌الشأن بود که در کمتر رهبر سیاسی می‌توان سراغ گرفت.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران این ضایعه بزرگ را به حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، ملت شریف ایران و امت بزرگ اسلامی و همه آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کند و ضمن همدردی با ملت رشید ایران ۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز تعطیل عمومی اعلام می‌کند.

این جنایت بزرگ هرگز بی‌جواب نخواهد ماند و برگ تازه‌ای از تاریخ جهان اسلام و تشیع را رقم خواهد زد. خون پاک این سید عالی‌مقام چونان چشمه‌ای خروشان خواهد جوشید و ظلم و جنایت امریکایی- صهیونی را ریشه‌کن خواهد ساخت. این‌بار نیز با تمام قدرت و صلابت، به پشتگرمی امت اسلامی و آزادگان جهان عاملان و آمران این جنایت بزرگ را پشیمان خواهیم ساخت.

ایران عزیز ما به پشتوانه نصرت الهی، یک‌صدا و یک‌دل، با سربلندی از این گذرگاه سخت عبور خواهد کرد؛ که خداوند در کمین دشمنان ستمکار ما و یاریگر مؤمنان و ستمدیدگان است.