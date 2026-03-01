استاندار سیستان و بلوچستان:
فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاههای سیستان و بلوچستان تا اطلاع ثانوی / ذخیرهسازی کالاهای اساسی به اندازه کافی
استاندار سیستان و بلوچستان با تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از دانشآموزان مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب در پی تجاوز اخیر رژیم آمریکایی صهیونیستی، گفت: در راستای بررسی آخرین وضعیت موجود و همچنین اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط فعلی و خدماترسانی بهینه در این استان شوراهای مرتبط امروز تشکیل جلسه دادند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تمامی مدارس و دانشگاههای استان تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، منصور بیجار به نگرانیهای بهحق مردم و والدین دانشآموزان، از تعطیلی تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی سیستان و بلوچستان اشاره داشته و افزود: در همین راستا و برای حفظ آرامش و ایمنی دانشآموزان، تا اطلاع بعدی نحوه فعالیت تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی و همچنین فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی این استان تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری و در بستر سامانههای فضای مجازی ادامه خواهد یافت.
وی از همراهی مردم استان سیستان و بلوچستان و درک شرایط فعلی از سوی آنها قدردانی کرده و ادامه داد: از تمامی شهروندان این استان تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش خود و خانوادههایشان، حتماً در مصرف اقلام و کالاها، آب و برق صرفهجویی کنند و هیچگونه نگرانی نداشته باشند. تمامی مسئولان مرتبط پای کار هستند و لحظه به لحظه موضوعات را رصد و پیگیری میکنند تا انشاءالله هیچگونه مشکلی برای مردم کشور و استان ایجاد نشود.
استاندار سیستان و بلوچستان به وضعیت ذخیرهسازی کالاهای اساسی در استان اشاره کرده و اظهار داشت: در حوزه تأمین مایحتاج و اقلام اساسی، جای هیچگونه نگرانی برای مردم این استان وجود ندارد. در تمامی بخشها، خدماترسانی به صورت عادی در حال انجام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در بخش برقراری امنیت و نظم عمومی نیز نیروهای انتظامی و امنیتی استان با تمام توان پای کار هستند و هیچگونه مشکلی در این زمینه نداریم.
بیجار به موضوع تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم اشاره داشته و تصریح کرد: خوشبختانه ذخیرهسازی کالاهای اساسی به اندازه کافی و مورد نیاز مردم از قبل پیشبینی و انجام شده است. فرآیند توزیع در فروشگاههای مرتبط در حال انجام است و مردم عزیز هیچ دغدغهای نسبت به تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی خود نداشته باشند. همچنین مرزهای این استان فعال هستند و واردات کالاهای اساسی به صورت مستمر در حال انجام است.