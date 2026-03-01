همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار سیستان ‌و بلوچستان:

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های سیستان ‌و بلوچستان تا اطلاع ثانوی / ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به اندازه کافی

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های سیستان ‌و بلوچستان تا اطلاع ثانوی / ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به اندازه کافی
استاندار سیستان ‌و بلوچستان با تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب در پی تجاوز اخیر رژیم آمریکایی صهیونیستی، گفت: در راستای بررسی آخرین وضعیت موجود و همچنین اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط فعلی و خدمات‌رسانی بهینه در این استان شوراهای مرتبط امروز تشکیل جلسه دادند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، منصور بیجار به نگرانی‌های به‌حق مردم و والدین دانش‌آموزان، از تعطیلی تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی سیستان و بلوچستان اشاره داشته و افزود: در همین راستا و برای حفظ آرامش و ایمنی دانش‌آموزان، تا اطلاع بعدی نحوه فعالیت تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی و همچنین فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه‌های فضای مجازی ادامه خواهد یافت.

وی از همراهی مردم استان سیستان و بلوچستان و درک شرایط فعلی از سوی آنها قدردانی کرده و ادامه داد: از تمامی شهروندان این استان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش خود و خانواده‌هایشان، حتماً در مصرف اقلام و کالاها، آب و برق صرفه‌جویی کنند و هیچگونه نگرانی نداشته باشند. تمامی مسئولان مرتبط پای کار هستند و لحظه به لحظه موضوعات را رصد و پیگیری می‌کنند تا انشاءالله هیچگونه مشکلی برای مردم کشور و استان ایجاد نشود.

استاندار سیستان ‌و بلوچستان به وضعیت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در استان اشاره کرده و اظهار داشت: در حوزه تأمین مایحتاج و اقلام اساسی، جای هیچگونه نگرانی برای مردم این استان وجود ندارد. در تمامی بخش‌ها، خدمات‌رسانی به صورت عادی در حال انجام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در بخش برقراری امنیت و نظم عمومی نیز نیروهای انتظامی و امنیتی استان با تمام توان پای کار هستند و هیچگونه مشکلی در این زمینه نداریم.

بیجار به موضوع تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم اشاره داشته و تصریح کرد: خوشبختانه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به اندازه کافی و مورد نیاز مردم از قبل پیش‌بینی و انجام شده است. فرآیند توزیع در فروشگاه‌های مرتبط در حال انجام است و مردم عزیز هیچ دغدغه‌ای نسبت به تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی خود نداشته باشند. همچنین مرزهای این استان فعال هستند و واردات کالاهای اساسی به صورت مستمر در حال انجام است.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
