English العربیه
روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های استان ایلام تا اطلاع ثانوی / ادارات با یک‌سوم ظرفیت کارکنان فعالیت می‌کنند
روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: برای مدیریت شرایط موجود، حضور کارکنان دستگاه‌های دولتی و خصوصی به یک‌سوم کاهش یافته و تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این استان نیز تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه‌ای که از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام صادر شده، به صراحت عنوان شده است که فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان تا زمان صدور شیوه‌نامه جدید، به صورت کامل تعطیل اعلام می‌شوند.

همچنین در اطلاعیه استانداری ایلام مجموعه تصمیم‌های جدیدی اعلام شده است که بر مبنای آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مراکز عمومی و خصوصی استان ایلام (به استثنای بخش‌های امدادی و خدماتی) موظف به اجرای شیوه‌نامه کاهش حضور کارکنان خود هستند.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام در اطلاعیه‌ای که صادر کرده آورده است که یک‌سوم نیروهای شاغل در هر مجموعه اداری و خدماتی مجاز به حضور فیزیکی در محل کار خواهند بود و دوسوم نیروها با استفاده از ظرفیت دورکاری به فعالیت کاری خود خواهند پرداخت.

یکی دیگر از بندهای اطلاعیه روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام، تسهیل شرایط برای بانوان شاغل است. بر این اساس، فعالیت بانوان کارمند در تمامی ادارات، نهادها و مراکز دولتی و خصوصی، وابسته به موافقت کتبی مدیر مربوطه، به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام در اطلاعیه خود تأکید کرده است که هرگونه تغییر یا به‌روزرسانی در خصوص نحوه فعالیت اداره‌ها و مراکز آموزشی از طریق این نهاد و رسانه‌های رسمی استان اطلاع‌رسانی خواهد شد و مردم باید از دریافت اخبار تأیید نشده خودداری کنند.

