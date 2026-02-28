مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
تعطیلی تمامی کلاسهای مجازی خراسان رضوی در روز یکشنبه 10 اسفند ماه
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: تمامی فعالیتهای آموزشی و کلاسهای مجازی مدارس این استان به دلیل احتمال اختلال اینترنت و عدم دسترسی به فضای مجازی، در روز یکشنبه 10 اسفند ماه تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی به ادامه فعالیتهای مدارس استان در روزهای آینده اشاره داشته و افزود: چگونگی فعالیت مدارس استان خراسان رضوی در روزهای آینده، بعد از تصویب شورای تأمین این استان متعاقباً اعلام خواهد شد.