تعطیلی تمامی کلاس‌های مجازی خراسان رضوی در روز یکشنبه 10 اسفند ماه

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: تمامی فعالیت‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی مدارس این استان به دلیل احتمال اختلال اینترنت و عدم دسترسی به فضای مجازی، در روز یکشنبه 10 اسفند ماه تعطیل شد.