نایبرئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان خبر داد:
تأیید صلاحیت 97 درصد داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در استان مرکزی
نایبرئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی به تأیید صلاحیت 97 درصدی داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر در این استان اشاره کرده و گفت: از مجموع 1352 نفر داوطلب ثبتنامی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر استان، تعداد 62 نفر انصراف داده و 50 نفر نیز رد صلاحیت شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: از 77 نفر داوطلب رد صلاحیت شده در این دوره از انتخابات، تعداد 50 نفر به دلیل رد صلاحیت در هیئتهای نظارت شهرستانها، اعتراض خود را به هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان اعلام کردهاند.
وی به اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره کرده و ادامه داد: پس از بررسی مجدد پروندهها در هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی، صلاحیت 54 درصد این افراد شامل 27 نفر تأیید شده و صلاحیت 46 درصد این افراد نیز شامل 23 نفر مجدداً رد شده و مورد تأیید در هیئت عالی نظارت استانی قرار نگرفت.
نایبرئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر 1240 نفر داوطلب تأیید صلاحیت شده باقیمانده در هفتمین دوره از انتخابات، برای 182 کرسی در 34 شهر این استان رقابت خواهند کرد. در این دوره از انتخابات به طور متوسط به ازای هر کرسی حدود 7 نفر داوطلب وجود دارد.
جمالیان به روند بررسی صلاحیتها در هفتمین دوره از انتخابات شوراهای شهر در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: فرایند نظارت و بررسی صلاحیتهای داوطلبان به صورت دقیق و قانونی انجام شده و هدف از آن، برگزاری انتخاباتی شفاف و با حضور افرادی شایسته در شوراهای شهرها است.
وی به نحوه اعتراض مجدد داوطلبان رد صلاحیت شده اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: از روز 9 اسفند ماه نتیجه بررسی صلاحیتها توسط فرمانداریها به داوطلبین اعلام شده و افراد رد صلاحیت شده در شهرهای اراک و ساوه میتوانند ظرف مدت 2 روز اعتراض خود را به هیئت نظارت مرکزی اعلام کنند.
نایبرئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی تأکید کرد: اعلام نظر هیئت عالی نظارت بر انتخابات این استان در رابطه با تمامی شهرهای استان به جز اراک و ساوه قطعی و غیرقابل اعتراض است. هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای استان روز 11 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشود.