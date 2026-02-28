سرمایه گذاری ۱۱ کشور خارجی در استان یزد
استاندار یزد از ۱۲ برابر شدن میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان در سال جاری در مقایسه با سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش ایلنا از یزد، محمدرضا بابایی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان ۳۷ میلیون دلار بود اظهار کرد: در سال جاری این رقم در به ۴۴۰ میلیون دلار رسید.
وی افزود: ۱۱ شرکت خارجی از کشورهای کشورهای چین، عمان و امارات، افغانستان و ترکیه از ابتدای سالجاری تاکنون مجوز فعالیت سرمایه گذاری به میزان ۴۷۹ میلیون دلار را از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند.
بابایی با بیان اینکه حوزه فعالیت شرکتهای خارجی حوزههای صنعت، انرژی خورشیدی و کشاورزی اظهار داشت: مجوز فعالیت این طرحها در شهرستانهای یزد، تفت، میبد، اردکان، اشکذر و بافق میباشد.
استاندار یزد ادامه داد: همچنین دو شرکت خارجی فعال در حوزه صنعت امسال میزان سرمایه گذاری خود را افزایش دادهاند.
وی تنوع در سرمایه و آورده، روشهای متنوع سرمایه گذاری قابل قبول، پوششهای گسترده حمایتی روشهای سرمایه گذاری، پوششهای حمایتی از جمله تسهیلات، امکان ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی، عدم وجود محدودیت در حجم سرمایه خارجی درصد مشارکت، تضمین سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت، امکان انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از بکارگیری سرمایه به صورت ارز و کالا و تضمین آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر را از جمله مشوقهای سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد.
وی ادامه داد: سرمایه گذار مستقیم خارجی، تضمین جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه مالی، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، کوتاه و سریع بودن فرایند درخواست پذیرش وتصویب سرمایههای خارجی، امکان حضور در بازار سرمایه، امکان مشارکت در شرکتهای کارگزاری، امکان حضور در صندوقهای سرمایه گذاری، امکان خرید سهام در بورس کشور و امکان تملک زمین، صدور روادید، پروانه کار و اقامت را از دیگر مشوقها میباشد.
بابایی اضافه کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی در استان موجب تامین منابع مالی فرآیند توسعه اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، تسهیل دسترسی به بازار و توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش قدرت رقابت، افزایش بهره وری اقتصاد، افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید را به همراه خواهد داشت.