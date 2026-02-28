اورژانس استان مرکزی اعلام کرد:
مرگ یک کارگر بر اثر سقوط از ساختمان در شهر اراک
روابطعمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع حادثه کارگری در اراک اشاره کرده و اعلام کرد: یک کارگر 25 ساله بر اثر سقوط از ارتفاع یک ساختمان در حال ساخت شهر اراک، در دم جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک کارگر ساختمانی در اراک، آمبولانس پایگاه اورژانس 115 خیبر در کوتاهترین زمان به محل حادثه اعزام شد. اما متأسفانه این کارگر در محل حادثه جان باخته بود.