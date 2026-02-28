خانه



استان‌ها



مرکزی ۰۹ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۸:۲۴

اورژانس استان مرکزی اعلام کرد:

مرگ یک کارگر بر اثر سقوط از ساختمان در شهر اراک

روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع حادثه کارگری در اراک اشاره کرده و اعلام کرد: یک کارگر 25 ساله بر اثر سقوط از ارتفاع یک ساختمان در حال ساخت شهر اراک، در دم جان خود را از دست داد.