به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری استاندار هرمزگان در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، که با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی کشور در محل اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد، بر ضرورت تقویت سازوکارهای تأمین مالی برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.

آشوری با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: در این جلسه، گفت‌وگوهای ارزشمندی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، صنعت و کشاورزی درباره مسائل و چالش‌های تأمین مالی انجام شد و مقرر گردید تصمیمات لازم در قالب کارگروه‌های تخصصی پیگیری شود.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، مقرر شد اختیارات جدیدی به بانک کشاورزی استان هرمزگان واگذار شود تا زمینه ارائه حمایت‌های مؤثرتر و اساسی‌تر به بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی، فراهم شود.

استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل بانک کشاورزی کشور و هیئت همراه در استان، ابراز امیدواری کرد با پیگیری مصوبات این جلسه، روند رو به رشدی در بخش کشاورزی و سایر حوزه‌های اقتصادی استان رقم بخورد.

