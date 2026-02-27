به گزارش ایلنا، یحیی آذرمی به چگونگی ثبت و گزارش بروز علائم بیماری‌های زنگ زرد و زنگ قهوه‌ای در مزارع شهرستان‌های مذکور اشاره داشته و افزود: این علائم در روزهای نخست اسفند ماه سال جاری توسط شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل شناسایی، ثبت و گزارش شده است.

وی به شرایط جوی مساعد برای شیوع اینگونه از بیماری‌ها در مزارع گندم اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به تداوم بارندگی‌ها و وجود رطوبت و شبنم در شمال استان اردبیل، باید کشاورزان و غله‌کاران این استان به طور منظم مزارع خود را بازرسی کنند تا از بروز چنین بیماری‌هایی جلوگیری شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت: در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری، کشاورزان این استان باید با فوریت به مراکز جهاد کشاورزی یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه کرده و نسبت به کانون‌کوبی و سم‌پاشی با قارچ‌کش‌های توصیه شده اقدام کنند.

آذرمی به تشکیل شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی گندم در استان اردبیل و فعالیت این شبکه در استان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: شبکه مذکور با 225 عضو از بخش‌های دولتی و خصوصی، وظیفه پایش مستمر عوامل خسارت‌زا و صیانت از تولید محصول استراتژیک گندم را در این استان بر عهده دارد.

وی به مهمترین فعالیت‌ها و وظایف شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی گندم در استان اردبیل اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: اطلاع‌رسانی به فعالان بخش کشاورزی و بهره‌برداران گندم‌کار و غله‌کار این استان در زمینه مدیریت عوامل زیان‌رسان به مزارع گندم استان، با جدیت توسط این شبکه پیگیری می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به ویژگی‌های این بیماری‌ها اشاره داشته و تأکید کرد: بیماری‌های زنگ زرد و زنگ قهوه‌ای از مهم‌ترین بیماری‌های گندم در دنیا و ایران محسوب می‌شوند. این بیماری‌ها در مواقعی که مزرعه گندم دارای رطوبت بالا باشد، به سرعت گسترش می‌‎یابند.

آذرمی ابراز داشت: این بیماری‌ها به صورت جوش یا تاول‌هایی به رنگ زرد مایل به نارنجی روی برگ‌های محصولات گندم ظاهر شده و سپس این لکه‌ها به سرعت به هم پیوسته و به شکل نوارهایی در امتداد رگبرگ‌ها در هر 2 سطح برگ نمایان می‌شوند و سرانجام به تمامی محصول مزارع گندم آسیب می‌زنند.

وی به زمانی که زنگ خطر شیوع بیماری‌های زنگ زرد و زنگ قهوه‌ای در مزارع گندم استان اردبیل به صدا در آمده بود اشاره داشته و اضافه کرد: زنگ خطر شیوع این بیماری‌ها در برخی از مزارع گندم استان، فروردین ماه سال 1403 به صدا در آمده بود و ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را برای پیشگیری گوشزد می‌کرد.

انتهای پیام/