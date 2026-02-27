خیز بلند فولاد خوزستان در نیمفصل دوم؛ بازگشت از کابوس به کورس
تیم فوتبال فولاد پس از پشت سر گذاشتن نیمفصلی پرنوسان و نتایجی دور از انتظار، با استعفای یحیی گلمحمدی و سپردن هدایت تیم به حمید مطهری، جان تازهای گرفت و حالا با ثبت ۴ پیروزی و ۲ تساوی در نیمفصل دوم، بدون شکست به یکی از آمادهترین تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران تبدیل شده است.
شاگردان مطهری در نیمفصل دوم تاکنون موفق به کسب ۴ پیروزی و ۲ تساوی شدهاند و بدون شکست به کار خود ادامه دادهاند؛ آماری که فولاد را به یکی از موفقترین تیمهای این بازه زمانی تبدیل کرده است.
این تغییر نتایج، نشاندهنده اثرگذاری مربیگری مطهری و روحیه جدید بازیکنان در میدان مسابقه است.
اعتماد به کادر فنی داخلی و ایجاد انسجام در ترکیب تیمی، عامل اصلی این صعود بوده و ادامه این روند میتواند فولاد را در کورس رقابتهای بالای جدول نگه دارد.
نماینده خوزستان با کسب ۳۱ امتیاز هماکنون در رده هفتم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال قرار دارد و در صورت تداوم این روند، شانس خود را برای حضور در جمع تیمهای مدعی کسب سهمیه آسیایی افزایش خواهد داد.
مسئولان باشگاه نیز تاکید کردهاند که هدف اصلی در نیمفصل دوم، تثبیت جایگاه تیم و بازگشت به روزهای اوج فوتبال خوزستان است.
لازم به ذکر است که فولاد امشب توانست از هفتهی بیستوسوم لیگ برتر فوتبال کشور، میزبان خود شمس آذر قزوین را با دو گل شکست دهد.