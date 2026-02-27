به گزارش ایلنا از خوزستان، عبدالهی امروز جمعه با اشاره به وقوع این حادثه در شامگاه پنج‌شنبه در یک واحد تولید پلیمری در شهرک صنعتی آبادان اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع آتش‌سوزی و با دستور استاندار خوزستان، تیم‌های اطفای حریق از پالایشگاه آبادان، شهرداری آبادان، اداره بنادر، پتروشیمی ماهشهر، فولاد شادگان و همچنین شهرداری‌های شهرستان‌های مجاور به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش نیروهای عملیاتی حاضر در محل، آتش‌سوزی به طور کامل مهار و خاموش شد و از سرایت آن به سایر واحدهای همجوار در شهرک صنعتی جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است، تصریح کرد: علت اولیه بروز آتش‌سوزی، رعایت نکردن اصول ایمنی بوده، با این حال بررسی دقیق علت وقوع حادثه توسط کارشناسان آتش‌نشانی در دست انجام است.

عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: میزان خسارت‌های وارد شده به این شرکت تولیدی نیز در حال ارزیابی و بررسی کارشناسی است.

