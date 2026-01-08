به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با اشاره به اعتراضات اخیر بازاریان، سخنان و دغدغه‌های آنها را قابل درک و شنیدن توصیف و تصریح کرد که تمام ظرفیت‌ها برای رفع این مسائل در استان به کار گرفته شده و موضوعات کلان در سطح ملی پیگیری می‌شود.

استاندار فارس پس از شنیدن دیدگاه‌های جمعی از حاضران در سخنانی با اشاره به پیشینه بازار در تاریخ گفت: بازاریان، کسبه و تاجران دارای پیشینه‌ای کهن و عمیق هستند که با مناسبات مذهبی و فرهنگی نیز پیوندی ناگسستنی داشته و دارند.

وی افزود: در دین مبین اسلام احکامی مختص کاسبی، تجارت و معامله وجود دارد که کاسبان و اصناف ایرانی به رعایت این موازین شرعی پایبندی داشته‌اند.

استاندار فارس به همجواری بازار با مساجد جامع نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در بازارهای تاریخی ایران همواره مساجدی وجود داشته است که شخصیت‌های برجسته و اندیشمند از آنها برخاسته و همواره دوشادوش بازاریان بوده‌اند.

وی با با بیان اینکه این موضوع نشان‌دهنده پیشینه تاریخی، عمیق و کهن بازار دارد تصریح کرد: بازاریان در تمام مقاطع مهم در کنار مردم بوده‌اند و در بحبوبه‌هایی همچون دفاع مقدس علاوه بر پشتیبانی جبهه برخی از این بازاریان تمام تمکن خود را فداکارانه، ایثار کردند.

امیری این بازاریانِ ایثارگر را حجت‌هایِ امروزِ کشور برای همه مردم به ویژه بازاریان دانست و گفت: امروز کشور با تأسی از تاریخ کهن بازار و این حجت‌های فراموش‌نشدنی نیازمندِ جوانمردی است.

وی گفت: امروز دشمن با سوءاستفاده از اعتراضاتِ بازارپایه، روی مطلبی دست گذاشته است که همه درگیر آن هستیم و همین امر موجبِ پیچیدگی موضوع نسبت به موارد قبل شده است.

استاندار فارس ادامه داد: اعتراضات ناشی از آثار نوساناتِ ارز ، تورم و بی‌‎ثباتی بازار بود که برای تمام ارکان نظام در همه سطوح قابل شنیدن و درک است اما دشمن با سوء استفاده مسیر آن را به انحراف می‌کشاند.

وی با بیان اینکه مسائل و دغدغه بازاریان را با تمام وجود لمس و درک می‌کنم، ادامه داد: تمام سرمایه کاسب اعتبار اوست که بتواند به تعهدات خود در بازار عمل کند که بی‌ثباتی‌ها برای او نگرانی ایجاد کرده است بنابراین دولت تمام تلاش خود را برای رفع این نگرانی‌ها به کار گرفته است.

امیری تصریح کرد: اسرائیل و آمریکا روی این موضوع سرمایه‌گذاری بزرگی انجام داده است.

وی با یادآوری سرنوشت کشورهایی همچون لیبی و عراق که چشم به دخالت‌های خارجی بسته بودند، گفت: هیچ یک از این کشورها که بیگانه به بهانه حمایت به آنها وارد شد روی خوشبختی ندید.

استاندارفارس افزود: گلایه‌های بازاریان شنیدنی و قابل پیگیری است اما باید به دنبال راه علاج بود و با موضوعات خردمندانه برخورد کرد.

امیری با طرح این پرسش که چگونه کسانی که دستشان به خون هزاران زن و کودک آغشته است می‌توانند برای ایران دلسوزی کنند، تصریح کرد: باید در این خصوص مراقب بود و اجازه نداد به بهانه اقتصاد، امنیت کشور تهدید شود.

استاندار فارس با اشاره به دیدگاه‌های کسبه و بازاریان گفت: مواردی همچون کمبود برخی کالاها، حفظ امنیتِ بازار، تأمین سوخت و سایر موضوعاتی که در استان قابل حل است با تمام ظرفیت انجام می‌شود و موضوعات کلان با مشورت بازاریان در سطح ملی به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه مهمترین اولویت کشور در حال حاضر معیشت مردم و حمایت از اصناف است از بازاریان خواست در ایجاد آرامش در جامعه برای دست یافتن به راهکارهای جدی و اجرایی کردنِ تصمیمات همچون همیشه همراهی داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف فارس نیز گفت: کسبه و بازاریان همیشه پای مردم و نظام بوده اند و در بزنگاه‌هایی همچون جنگ ۱۲ روزه نیز عملکرد درخشان خود را نشان داده‌اند.

حجت جوانمردی ادامه داد: صاحبان مشاغل گلایه‌هایی دارند که در همین جلسه نیز بخش‌هایی از آن را بیان کردند اما تعطیلی بازار و اغتشاش را به هیچ وجه نمی‌پذیرند.

در این جلسه نمایندگان برخی صنوف همچون کرامت‌اله فتحی صنف تاکسی تلفنی،احمد اسدسنگابی صنف نانوایان، حسن پورقادری صنف توزیع‌کنندگان و عمده فروشان مواد غذایی، علی بحرپیما صنف لوازم یدکی خودرو، فرشید بازیار صنف فروشندگان تلفن همراه، آل منصور مؤسسات حمل و نقل کالا، قاضی پور عضو شورای بازار نو، شیرازی بازار روح‌الله، نویدنیا بازار حاجی به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و گلایه‌های خود پرداختند.

تلاش برای بازگشت آرامش و امنیت به بازار در مقابله با اغتشاشگرانی که بازاریان را تهدید می کنند، خط‌کشی میانِ انبار‌های عمده کالای بنکداران و احتکار، کمبود کالاهایی همچون روغن خوراکی، هزینه‌های گمرک، اختلال در سامانه همتا، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نوسانات بازار ارز از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

استاندار فارس با بیان این که موضوعات کلان در سطح ملی شخصا پیگیری می‌شود، دستور داد در کارگروهی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، این مطالبات در سطح استان دنبال شود.

