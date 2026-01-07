کشف حدود سه تن روغن خوراکی احتکار شده در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از کشف ۲ تن و ۹۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی احتکاری در بازرسی مأموران انتظامی از یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احسان بدیعیان با اعلام این خبر به رسانهها افزود: در راستای برخورد با احتکار ارزاق عمومی و مبارزه با محتکران کالاهای اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیر زیادی روغن خوراکی در یک واحد مسکونی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی اظهار داشت: مأموران پس از هماهنگی قضایی به همراه نمایندگان اداره تعزیرات در بازرسی از منزل یاد شده موفق به کشف سه هزار و ۶۲۴ بطری روغن خوراکی به وزن ۲ تُن و ۹۰۰ کیلوگرم شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: این روغنها بدون ثبت در سامانه انبارهای وزارت صمت و به صورت غیرمجاز در محل انبار و احتکار شده بود.
وی، ارزش تقریبی روغن های کشف شده را سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک فرد متخلف شناسایی که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.