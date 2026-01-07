کشف حدود سه تن روغن خوراکی احتکار شده در شاهین شهر

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احسان بدیعیان با اعلام این خبر به رسانه‌ها افزود: در راستای برخورد با احتکار ارزاق عمومی و مبارزه با محتکران کالاهای اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیر زیادی روغن خوراکی در یک واحد مسکونی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهار داشت: مأموران پس از هماهنگی قضایی به همراه نمایندگان اداره تعزیرات در بازرسی از منزل یاد شده موفق به کشف سه هزار و ۶۲۴ بطری روغن خوراکی به وزن ۲ تُن و ۹۰۰ کیلوگرم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: این روغن‌ها بدون ثبت در سامانه انبارهای وزارت صمت و به صورت غیرمجاز در محل انبار و احتکار شده بود.

وی، ارزش تقریبی روغن های کشف شده را سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک فرد متخلف شناسایی که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

