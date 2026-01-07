به گزارش ایلنا از اصفهان، حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان اظهار داشت: برخلاف بارش‌های مطلوب در اصفهان، گزارش‌ها حاکی از عقب‌ماندگی ۴۰ درصدی بارش‌ها در سرچشمه‌های اصلی زاینده‌رود در کوهرنگ است.

وی با اشاره به بارش ۲۵۲ میلیمتر در کوهرنگ افزود: حجم کنونی سد زاینده‌رود تنها ۱۰۵ میلیون مترمکعب است و به دلیل سرمای شدید و عدم تولید روان‌آب، ورودی مخزن همچنان بر روی ۵.۵ مترمکعب بر ثانیه ثابت مانده است.

ساسانی تصریح کرد: خروجی از سد زاینده‌رود به ۱۱ مترمکعب بر ثانیه محدود شده است تا شرایط مدیریت شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان ضمن اشاره به تأمین منابع مالی برای پروژه‌های حیاتی آب استان گفت: سامانه دوم آبرسانی و طرح کوهرنگ ۳، با سختی‌هایی برای تأمین منابع مالی روبرو است.

وی با اشاره به اینکه در اقدامی حمایتی، بیش از یک هزار میلیارد تومان از منابع جاری از سال گذشته تا کنون برای جلوگیری از توقف این پروژه‌ها هزینه شده است، تصریح کرد: در این راستا همکاران در کلیه بخش‌ها و شهرستان‌ها با پیگیری جدی مطالبات آب‌بها، به تأمین منابع جاری جهت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌های شرکت همکاری و مشارکت کنند.

