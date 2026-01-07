شروع توزیع کالابرگ الکترونیکی برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یارانهبگیران در مازندران
خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مازندران از امروز (۱۷ دی ۱۴۰۴) میتوانند از کالابرگ الکترونیکی خود در فروشگاهها استفاده کنند. یارانهبگیران و سایر افراد نیز طبق زمانبندی مشخص میتوانند از طریق سامانه hemayat.sfara.ir ثبتنام کنند.
به گزارش ایلنا، سید علی اصغر حسینی شیروانی سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی(سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) ) در دهکهای اول تا سوم از امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ میتوانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
وی افزود: دهکهای ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه، دهکهای ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸دی میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده، به ماههای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.
وی گفت: استفاده از اعتبار ماههای بعدی نیز پس از اعلام عمومی در ماههای مورد نظر امکانپذیر خواهد شد.
حسینی افزود: مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر و برای ۴ مرحله فعلا برای یک میلیون و ۴۴ هزار خانوار یارانه بگیر مازندرانی شارژ شده که طبق زمانبندی میتوانند استفاده کنند.
سایر هموطنان عزیزی که جز این گروهها نیستند از روز شنبه ۲۰دیماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز میتوانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت نمایند و از مراجعه حضوری به ادارات بپرهیزند.
مطمئنا موقع درخواست اعتبار ۴ نوبت کالابرگ به صورت کامل به آنها تخصیص می یابد.