مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

شبکه گازرسانی پروژه شهید نجفی شهر جدید امیرکبیر پیشرفت 88 درصدی دارد

کد خبر : 1738878
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی به تداوم عملیات اجرایی شبکه گازرسانی در محله 3 پروژه شهید نجفی شهر جدید امیرکبیر در شهرستان اراک اشاره کرده و گفت: این پروژه با تحقق 88 درصد پیشرفت فیزیکی، در آستانه تکمیل شدن قرار دارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا سمیعی به اقدامات انجام شده برای این پروژه اشاره داشته و افزود: عملیات حفاری و لوله‌گذاری شبکه گاز در محله 3 پروژه شهید نجفی با برنامه‌ریزی دقیق و طبق زمان‌بندی مصوب در حال اجرا است و تلاش شده کمترین مزاحمت برای ساکنان و تردد شهری ایجاد شود.

وی ادامه داد: تاکنون 88 درصد از شبکه گازرسانی این سایت اجرایی شده است. با توجه به پیشرفت مطلوب پروژه، مراحل باقی‌مانده نیز با شتاب مناسب و رعایت کامل استانداردهای فنی پیگیری می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن امکان بهره‌مندی متقاضیان از نعمت گاز طبیعی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اظهار داشت: تمامی مراحل اجرایی این پروژه، از حفاری و لوله‌گذاری گرفته تا تست و ایمن‌سازی شبکه، همگی تحت نظارت دقیق واحد فنی و اجرایی شرکت گاز این استان انجام می‌گیرد و در این راستا کیفیت اجرا، اولویت اصلی مجموعه به شمار می‌رود.

سمیعی به نقش این پروژه در ارتقاء رفاه عمومی اشاره داشته و تصریح کرد: توسعه شبکه گازرسانی در شهر جدید امیرکبیر، به ویژه در پروژه‌های مسکن از جمله شهید نجفی، علاوه بر افزایش سطح خدمات‌رسانی، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های انرژی خانوارها و بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 745 هزار مشترک گاز در استان وجود دارد، بیان داشت: شرکت گاز استان مرکزی با تکیه بر توان کارشناسان خود، متعهد است پروژه‌های گازرسانی را با دقت، سرعت و کیفیت مطلوب به سرانجام برساند و رضایت شهروندان را به عنوان هدف نهایی پیگیری کند.

