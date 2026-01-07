خبرگزاری کار ایران
یک مسئول در جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در فارس

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در سطح شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: با‌توجه‌به رصد بازار، روند توزیع این کالا به‌صورت مستمر ادامه می‌یابد.

‌به گزارش ایلنا، صمد کردی پور تصریح کرد: روغن‌ها در حجم ٨١٠ گرمی به شبکه توزیع شامل تعاونی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ تحویل می‌شود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.

‌به گفته وی؛ با‌توجه‌به انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تامین مابه التفاوت کالا‌های اساسی از طریق کالا برگ تامین می شود.

‌این مقام مسئول اظهار کرد: همچنین علت تغییر نرخ مصوب دلار با نرخ ترجیحی ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان و تامین آن با دلار مرکز مبادله طلای ایران و با نرخ ١١٢ هزار و ۵٠٠ تومان می‌باشد.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: التهاب در بازار با تزریق روغن خانوار موجود در انبار اداره کل غله و خدمات بازرگانی به‌تدریج کاهش یافته و با شروع فعالیت کارخانجات در هفته رو‌به‌روال عادی برمی گردد.
 

