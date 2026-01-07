خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت استان مطرح کرد؛

بدون نظرات تولیدکنندگان، تصمیمات پایدار شکل نمی‌گیرد

بدون نظرات تولیدکنندگان، تصمیمات پایدار شکل نمی‌گیرد
کد خبر : 1738676
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صمت فارس گفت: حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع پیش‌روی صنعتگران و معدن‌کاران، از محورهای اصلی برنامه‌های اداره‌کل صمت استان فارس است و این مهم از مسیر تعامل مستمر با تشکل‌های تخصصی دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در نشست مشترک با سهراب شرفی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان و اعضای هیأت‌مدیره این تشکل، افزود: بر این باوریم که با تقویت اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، می‌توان ظرفیت‌های موجود استان را به‌صورت مؤثر در مسیر توسعه صنعتی به کار گرفت.

وی با تأکید بر جایگاه تشکل‌های اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی اظهار کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از تشکل‌های مؤثر بخش‌خصوصی، نقش مهمی در انتقال مطالبات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی دارد و معتقدیم بدون بهره‌گیری از دیدگاه‌های میدانی تولیدکنندگان، امکان اتخاذ تصمیمات کارآمد و پایدار وجود ندارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود باتاکید براینکه آمادگی داریم بخشی از امور حاکمیتی حوزه صنعت، معدن و تجارت را در چارچوب ضوابط قانونی به بخش خصوصی واگذار کنیم تصریح کرد:‌ رویکرد جدید این اداره‌کل، تمرکز بر حل مسائل واقعی واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری، افزایش شفافیت در فرآیندها و حرکت به سمت مدیریت مشارکتی است.

 تعامل سازنده صمت فارس با بخش خصوصی تقویت شده است

در ادامه،  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به فضای حاکم بر این نشست گفت: برگزاری جلسات منظم و کارشناسی با مدیریت صمت استان، نشان‌دهنده نگاه تعاملی و توجه این مجموعه به نظرات بخش خصوصی است.

سهراب شرفی افزود: فعالان صنعت و معدن استان، علیرغم محدودیت‌ها و چالش‌ها، همچنان در مسیر تولید فعال هستند و انتظار دارند سیاست‌گذاری‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود در واحدهای تولیدی انجام شود.

وی ادامه داد: نگاه حاکم در اداره‌کل صمت استان نسبت به بخش خصوصی، در مقایسه با گذشته، مثبت‌تر و بهبود یافته است و این تغییر رویکرد، زمینه مناسبی برای افزایش همکاری‌ها و حل بخشی از مشکلات ساختاری حوزه صنعت و معدن فراهم کرده است.

شرفی افزود: ضروری است بخش خصوصی با انسجام، هم‌افزایی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، از این فضای ایجادشده به‌درستی استفاده کند تا نتایج ملموسی در حوزه تولید و اشتغال استان حاصل شود.

وی تأکید کرد:خانه صنعت، معدن و تجارت استان آمادگی دارد با ایفای نقش پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، در پیشبرد برنامه‌های توسعه صنعتی فارس همکاری مؤثرتری داشته باشد.

در بخش پایانی این نشست، اعضای هیأت‌مدیره و نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت استان به بیان مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های واحدهای تولیدی پرداختند که از جمله آن‌ها می‌توان به مشکلات تأمین مالی، نوسانات حامل‌های انرژی، چالش‌های زیرساختی، موانع صادراتی و لزوم ثبات در سیاست‌های اقتصادی اشاره کرد. همچنین پیشنهادهایی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری صنایع استان مطرح شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی