مدیرکل صمت استان مطرح کرد؛
بدون نظرات تولیدکنندگان، تصمیمات پایدار شکل نمیگیرد
مدیرکل صمت فارس گفت: حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع پیشروی صنعتگران و معدنکاران، از محورهای اصلی برنامههای ادارهکل صمت استان فارس است و این مهم از مسیر تعامل مستمر با تشکلهای تخصصی دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب در نشست مشترک با سهراب شرفی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان و اعضای هیأتمدیره این تشکل، افزود: بر این باوریم که با تقویت اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی، میتوان ظرفیتهای موجود استان را بهصورت مؤثر در مسیر توسعه صنعتی به کار گرفت.
وی با تأکید بر جایگاه تشکلهای اقتصادی در فرآیند تصمیمسازی اظهار کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت بهعنوان یکی از تشکلهای مؤثر بخشخصوصی، نقش مهمی در انتقال مطالبات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی دارد و معتقدیم بدون بهرهگیری از دیدگاههای میدانی تولیدکنندگان، امکان اتخاذ تصمیمات کارآمد و پایدار وجود ندارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود باتاکید براینکه آمادگی داریم بخشی از امور حاکمیتی حوزه صنعت، معدن و تجارت را در چارچوب ضوابط قانونی به بخش خصوصی واگذار کنیم تصریح کرد: رویکرد جدید این ادارهکل، تمرکز بر حل مسائل واقعی واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری، افزایش شفافیت در فرآیندها و حرکت به سمت مدیریت مشارکتی است.
تعامل سازنده صمت فارس با بخش خصوصی تقویت شده است
در ادامه، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به فضای حاکم بر این نشست گفت: برگزاری جلسات منظم و کارشناسی با مدیریت صمت استان، نشاندهنده نگاه تعاملی و توجه این مجموعه به نظرات بخش خصوصی است.
سهراب شرفی افزود: فعالان صنعت و معدن استان، علیرغم محدودیتها و چالشها، همچنان در مسیر تولید فعال هستند و انتظار دارند سیاستگذاریها بر اساس واقعیتهای موجود در واحدهای تولیدی انجام شود.
وی ادامه داد: نگاه حاکم در ادارهکل صمت استان نسبت به بخش خصوصی، در مقایسه با گذشته، مثبتتر و بهبود یافته است و این تغییر رویکرد، زمینه مناسبی برای افزایش همکاریها و حل بخشی از مشکلات ساختاری حوزه صنعت و معدن فراهم کرده است.
شرفی افزود: ضروری است بخش خصوصی با انسجام، همافزایی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، از این فضای ایجادشده بهدرستی استفاده کند تا نتایج ملموسی در حوزه تولید و اشتغال استان حاصل شود.
وی تأکید کرد:خانه صنعت، معدن و تجارت استان آمادگی دارد با ایفای نقش پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی، در پیشبرد برنامههای توسعه صنعتی فارس همکاری مؤثرتری داشته باشد.
در بخش پایانی این نشست، اعضای هیأتمدیره و نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت استان به بیان مهمترین مسائل و دغدغههای واحدهای تولیدی پرداختند که از جمله آنها میتوان به مشکلات تأمین مالی، نوسانات حاملهای انرژی، چالشهای زیرساختی، موانع صادراتی و لزوم ثبات در سیاستهای اقتصادی اشاره کرد. همچنین پیشنهادهایی در راستای بهبود فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری صنایع استان مطرح شد.