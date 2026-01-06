مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز برای چهارشنبه ۱۷ دی ماه اعلام شد؛
مدارس در تمامی مقاطع غیرحضوری شد/ پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل هستند/ مادران و بیماریهای خاص به دورکاری بروند/ امتحانات نهایی برقرار است
رئیس کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز گفت: بنا بر نظر کارشناسی و میزان آلودگی هوا برای روز چهارشنبه، مدارس در تمامی مقاطع غیر حضوری خواهند شد و مهدکودک و پیش دبستانی ها تعطیل هستند، در این میان مادران باردار میتوانند به دورکاری بروند.
به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، رئیس کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز، عصر امروز در نشستی که با حضور اعضای رسمی کمیته برگزار شد، ضمن بررسی نظرات کارشناسی پیرامون آلودگی هوا و پیش بینی شرایط برای روز آتی، از اتخاذ تصمیمات جدید در پی افزایش آلودگی هوا در این استان خبر داد.
وی افزود: بر اساس این تصمیمات، کلیه مراکز پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل بوده و تمامی مقاطع تحصیلی تحت پوشش آموزش و پرورش (بهجز امتحانات نهایی) بهصورت غیرحضوری و مجازی برگزار میشود. این مصوبات شامل تمامی مناطق استان بهجز شهرستان طالقان و بخش آسارا است.
وی ادامه داد: در راستای کاهش تردد، مادران شاغل مشمول دورکاری میشوند. همچنین گروهی که دارای بیماری خاص هستند میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: بنا بر مصوبات اتخاذ شده در شهر کرج، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا خواهد شد، این طرح از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در دستورکار قرار دارد.
به گفته صفری به منظور کاهش منابع آلاینده، کلیه فعالیتهای عمرانی آلاینده و همچنین فعالیتهایی که موجب تشدید آلودگی هوا میشوند، از جمله معادن شن و ماسه و واحدهای آسفالت، تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند شد.