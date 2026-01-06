قزوین گنجینه تاریخ و تمدن است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید عباس صالحی عصر امروز در دیدار با حجت الاسلام حسین مظفری امام جمعه قزوین اظهار کرد: قزوین با پیشینه‌ای 10 هزار ساله، در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، همواره جایگاهی برجسته در عرصه فرهنگ داشته و تداوم تاریخی آن در آثارش نمایان است.

وی افزود: یکی از وجوه بارز این تمدن، فرهنگ و هنر است که هویت تاریخی این منطقه را شکل داده و قزوین در ادوار مختلف، مفاخر و شخصیت‌های برجسته‌ای را در دامان خود پرورش داد که در انقلاب اسلامی نیز با تقدیم شخصیت‌هایی بزرگ همچون سید آزادگان شهید ابوترابی و شهید بابایی، نقشی بی‌نظیری ایفا کرد.

وزیر ارشاد، حوزه خوشنویسی را از جمله کانون‌های قابل توجه فرهنگ و هنر قزوین برشمرد و بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این سفر، حضور در هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران است و خوشنویسی در تاریخ تمدن ایران اسلامی، جایگاهی ویژه دارد و مضامین دینی و تربیتی عمیقی در این هنر متجلی است.

صالحی، از امضای تفاهم‌نامه‌ای با استاندار قزوین برای توسعه فرهنگ و هنر در این استان خبر داد و گفت: امیدواریم این سفر، منشا خیر و برکت باشد و زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مهم فرهنگی در قزوین شود.

گفتنی است، حضور در آیین اختتامیه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران، افتتاح نمایشگاه آثار این رویداد هنری در مجموعه تاریخی عالی‌قاپو و بازدید از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، از جمله بخش‌های مهم برنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به قزوین به شمار می‌رود.

انتهای پیام/