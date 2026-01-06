به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی در جلسه هم‌اندیشی ادارات این شهر با اشاره به اینکه سیستم مجموعه‌ای از اجزای به‌هم پیوسته است که باید هماهنگ برای رسیدن به هدف مشترک حرکت کنند، افزود: باید بررسی شود که آیا مجموعه‌های ما در قالب چنین تعریفی قرار دارند و همه ما هماهنگ با هم در مسیر توسعه شهر حرکت می‌کنیم یا خیر؛ این موضوع نیازمند بحث و کارشناسی بیشتر است.

پارسایی در ادامه به موضوع خدمات‌رسانی به پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اشاره کرد و گفت: این پردیس در حریم شهر قرار دارد و بر اساس قانون امکان خدمات‌رسانی به آن وجود ندارد. ما درخواست الحاق به محدوده شهر را ارائه داده‌ایم اما تاکنون محقق نشده است. چنانچه دستگاه‌های نظارتی و بالادستی به صورت مکتوب این موضوع را ابلاغ کنند، شهرداری آمادگی اصلاح معابر و ارائه خدمات را دارد.

شهردار صدرا همچنین با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود حوادث بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر از شرایط امروز را پشت سر گذاشته است، ابراز امیدواری کرد: امیدواریم از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.

دستگاه ها همکاری بیشتری با مجتمع های مسکونی داشته باشند

مهدی کشاورزی، رییس شورای اسلامی شهر صدرا نیز بابیان اینکه بافت مسکونی شهر صدرا عمدتا مجتمع های مسکونی است، گفت: می طلبد در ارائه خدمات عمومی دستگاه ها همکاری بیشتری با این مجموعه ها داشته باشند، به ویژه مجتمع های مسکونی که دولت متولی احداث آن ها در قالب مسکن مهر و ملی بوده است.

وی افزود: شورای شهر در حال پیگیری است که به شهرداری این مجوز داده شود تا در دو حوزه فضای سبز و نظافت محدوده مجتمع ها خدمات رسانی کند و باری از روی دوش این ساکنان آن برداشته شود.

کشاورزی همچنین از استقرار شبکه بهداشت در صدرا در ماه‌های پیش رو خبر داد.

دستگاه ها نگاه جزیره ای را کنار بگذارند

محبی، رئیس مجتمع قضایی شهر صدرا نیز در این جلسه با تاکید بر همراهی دستگاه قضا، گفت: دستگاه ها تقسیم کار کنند و انچه مرجع قضایی باید تصمیم مستقیم بگیرد، امکان استفاده ظرفیت شورای پیشگیری از جرم وجود دارد.

وی افزود: اولین جلسه این شورا با موضوع عوارض ترافیکی تشکیل شد و مصوبات آن در حال اجراست.

محبی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وقایع اخیر کشور تصریح کرد: دستگاه ها نگاه جزیره ای را کنار بگذارند، هدف انجام امورات مردم در حوزه های مختلف باشد و بر عملکرد کارکنان در پاسخگویی به مردم نظارت بیشتری داشته باشند.

رئیس مجتمع قضایی شهر صدرا با اشاره به اتفاقات امید بخشی که در مجموعه های مختلف واقع در شهر صدرا در حال انجام است، تاکید کرد: مردم باید در جریان این اقدامات مهم که در حوزه های مختلف پزشکی، علمی و خدمات عمومی در صدرا انجام شده قرار گیرند.

مشکلات بین دستگاهی به سرعت حل می شود

معاون فرماندار شهرستان شیراز در جمع بندی جلسه، با بیان اینکه پیشبرد امور با نشست و هم اندیشی امکان پذیر است، خواستار جدیت بیشتر دستگاه ها در عملیاتی شدن مصوبات شد.

وحید بادپا، تصریح کرد: فرمانداری شهرستان شیراز برای حل اختلاف و مسائل بین دستگاهی آمادگی کامل دارد و به سرعت این مسائل را پیگیری خواهد کرد.

