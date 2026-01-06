خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

اجرای طرح جدید کالابرگ اعتباری با هدف بهبود معیشت مردم

اجرای طرح جدید کالابرگ اعتباری با هدف بهبود معیشت مردم
کد خبر : 1738438
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اجرای طرح جدید کالابرگ اعتباری با هدف بهبود معیشت مردم و حمایت از تولیدکنندگان خبر داد.

پبه گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تأمین ۱۲ درصد از محصولات کشاورزی کشور، گفت: بر اساس تصمیمات جدید دولت و وزارت جهاد کشاورزی، ساختار پرداخت یارانه‌ها دچار تحولی اساسی شده است.

وی افزود: بر این اساس، یارانه از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره یعنی از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی، قدرت خرید مردم افزایش یابد.

بهجت حقیقی؛ با انتقاد از رویه‌های پیشین که منجر به نارضایتی هم‌زمان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده بود، تصریح کرد: در گذشته انحصار واردات نهاده‌ها در اختیار چند شرکت خاص بود که علاوه بر ایجاد نوسان در بازار، امکان رصد دقیق آمارها را سلب کرده بود.

وی با بیان اینکه به دستور رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی، این انحصار شکسته شده و واردات به بخش خصوصی واگذار می‌گردد، اظهار کرد: دولت با تأمین سرمایه در گردش برای بخش خصوصی، شرایطی را فراهم می‌کند که نهاده‌های دامی با قیمت پایین‌تر، کیفیت بالاتر و به وفور در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد که نتیجه مستقیم آن کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی خواهد بود.

بهجت حقیقی؛ طرح مذکور را یک طرح ملی توصیف کرد که در قالب آن، پول بیت‌المال به‌طور مستقیم در سفره مردم قرار می‌گیرد و اضافه کرد: برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ و سایر اقلام اساسی در قالب اعتبار ملی توزیع می شود.

وی ابراز کرد: این اقدام علاوه بر رفع دغدغه تولیدکنندگان بابت تأمین نهاده، آرامش را به بازار کالاهای اساسی بازمی‌گرداند و به زودی جزئیات اجرایی و ابلاغیه‌های نهایی آن اعلام خواهد شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این تغییر رویه به مثابه اصلاح یک مسیر غلط توصیف شده است که برکات آن در بهبود وضعیت معیشتی مردم نمود پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی