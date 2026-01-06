به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی با حضور در جمع ارامنه استان مرکزی در کلیسای مسروپ مقدس اراک به مناسبت تبریک سال نو میلادی، افزود: هموطنان ارامنه در توسعه این استان نقش مؤثری داشته و همچنان این نقش‌آفرینی ادامه دارد. تلاش‌های ارامنه در حوزه‌های اقتصادی تحسین برانگیز است.

وی ادامه داد: همزیستی مسالمت‌آمیز و دیرینه ارامنه و مسلمانان در اراک و دیگر نقاط استان، همواره سرمایه‌ اجتماعی ارزشمند و زبانزد بوده است. همواره خاطرات خوبی از همسایگی، دوستی و همراهی با هموطنان ارمنی در استان داشته‌ایم و هیچ‌گاه جز محبت و حسن هم‌وطنی میان ما نبوده است.

استاندار مرکزی به مشترکات اعتقادی ادیان الهی اشاره کرده و اظهار داشت: به پیامبران الهی و به ویژه حضرت عیسی مسیح اعتقاد داریم. این باور را داریم که در آینده‌ای روشن، عدالت بر جهان حاکم خواهد شد و مشکلات معیشتی و اقتصادی، مشترک است و در غم و شادی در کنار یکدیگر هستیم.

زندیه‌وکیلی شهدای ارمنی اراک و کشور را در تمامی برهه‌های تاریخ به خصوص جنگ یادآور شده و تصریح کرد: پیگیر دیدار با خانواده یکی از شهدای ارمنی استان مرکزی هستیم. درب استانداری و فرمانداری‌ها به روی تمامی هموطنان باز است و هر زمان مسئله یا مشکلی باشد، پیگیری خواهد شد.

وی از دعای خیر بزرگان جامعه ارامنه برای کشور قدردانی کرده و در این خصوص بیان داشت: امید است با لطف و رحمت الهی، روز به روز شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بهتر شود و با تلاش مضاعف و ویژه سالی سرشار از سلامت و شادی پیش‌روی تمامی هموطنان با هرگونه دین و مذهب قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، کلیسای مسروپ اراک حدود 200 سال قدمت دارد و در خیابان شهید چمران (نیسانیان) اراک واقع شده است. این کلیسا در سال 1379 به ثبت آثار ملی رسیده است. حدود 70 شهروند از جامعه ارامنه کشور در سطح استان مرکزی سکونت دارند که بیشتر آنان در شهر اراک ساکن هستند.

مسیحیان ساکن استان مرکزی اغلب از شاخه گریگوری هستند که سالروز میلاد حضرت مسیح را 6 روز پس از آغاز سال نو مسیحی جشن می‌گیرند. این ارامنه آیین آغاز سال نو مسیحی و غسل تعمید حضرت مسیح را 6 ژانویه برگزار می‌کنند که با مناسک مذهبی و برنامه‌های متنوع فرهنگی همراه است.

