قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۶۰ میلیون تومان
نیم سکه ۸۸ میلیون تومان
ربع سکه ۵۴ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۴۶ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو ۱۷۱ هزار تومان در بازار در حال معامله است.