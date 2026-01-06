به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۶۰ میلیون تومان

نیم سکه ۸۸ میلیون تومان

ربع سکه ۵۴ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر دلار ۱۴۶ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو ۱۷۱ هزار تومان در بازار در حال معامله است.

