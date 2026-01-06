خبرگزاری کار ایران
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:

توزیع روغن خوراکی در استان مرکزی با نرخ جدید

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به توزیع روغن در بازار استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: روغن به اندازه نیاز بازار مصرف این استان از روز گذشته در حال توزیع است و در این راستا کمبودی در خصوص این قلم کالا وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی به فروش روغن در فروشگاه‌ها اشاره داشته و افزود: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته روغن در استان مرکزی توزیع می‌شود. در این راستا مردم و شهروندان می‌توانند این کالا را از فروشگاه‌های سطح استان تهیه کنند.

وی به عرضه روغن با نرخ جدید به دلیل حذف ارز ترجیحی در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: با توجه به واریز یارانه و همچنین با توجه به افزایش نرخ روغن خام به دلیل حذف ارز ترجیحی روغن با نرخ جدید از فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: فروشگاه‌ها روغن موجود را به فروش رسانده‌اند، در روزهای گذشته کمبود جزئی به دلیل توزیع نشدن روغن از کارخانه‌ها وجود داشت و هم اکنون روغن با نرخ جدید در حال توزیع است.

