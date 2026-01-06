خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی استان خبرداد؛

کشف احتکار ۱۰۰ تن روغن خوراکی توسط پلیس اماکن فارس

کد خبر : 1738361
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: در راستای اجرای طرح‌های مستمر پلیس برای مقابله با احتکار و اخلال در شبکه توزیع مایحتاج عمومی، ماموران پلیس اماکن فارس موفق به کشف یک انبار بزرگ حاوی ۱۰۰ تن روغن احتکار شدند.

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی، اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران پلیس اماکن استان با اقدامات فنی از احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در انباری در اطراف مجتمع بازرگانان شیراز مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی، ماموران پلیس اماکن به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۱۲۰ تن روغن خوراکی که با هدف خارج کردن آن از چرخه توزیع قانونی و فروش با قیمت‌های چند برابر به مردم دپو و احتکار شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ارزش اقلام مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: مسئول کالا که هویت وی نزد پلیس محرز شده پس از تشکیل پرونده تخلف اقتصادی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار ملکی با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی انبار مذکور پلمب شده است، با تاکید بر عزم راسخ پلیس در مقابله با احتکار کالا، گفت: با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب نارضایتی عمومی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. این سلسله اقدامات امنیتی و اقتصادی تا پایان سال جاری با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و هیچ گونه مماشاتی با مخلان امنیت بازار نخواهیم داشت.

