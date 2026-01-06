مدیرکل مدیریت بحران استان:
با مشارکت بخش خصوصی؛ توان امدادی استان مرکزی افزایش یافت
مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی به افزایش توان امدادی در استان اشاره کرده و گفت: این استان با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی توان امدادی خود را افزایش داده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی عضو ستاد بحران برای مقابله با شرایط اضطراری تقویت شده است.
به گزارش ایلنا، سید مرتضی میری افزود: با ایجاد قرارگاه ویژه مدیریت بحران کشور، امکان استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و نهادهای مردمی در مواقع بحرانی فراهم شده است. در این رابطه استان مرکزی نیز از این توان برای ارتقاء سطح آمادگی و امدادرسانی بهرهمند خواهد شد.
وی ادامه داد: ادارهکل مدیریت بحران استان مرکزی امکانات اختصاصی محدودی دارد اما با بهرهگیری از منابع انسانی و تجهیزات دستگاههای عضو ستاد بحران، برنامهریزی و اقدامات لازم انجام میشود. در این راستا مشارکت بخش خصوصی میتواند این توان را چند برابر کند.
مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی اظهار داشت: در مانورهای اخیر، حضور گسترده نیروهای امدادی و تجهیزات این حوزه نشان داد این استان ظرفیت بالایی برای مدیریت شرایط بحرانی دارد و با اضافه شدن توان بخش خصوصی، این ظرفیتها به سطحی بالاتر ارتقاء خواهد یافت.
میری بر وظایف دستگاههای امدادی تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: دستگاههای امدادی از جمله هلالاحمر، آتشنشانی و شهرداریها وظایف خود را به خوبی میدانند و هماهنگی میان آنها با ستاد بحران استان مرکزی موجب شده عملیات امدادرسانی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی بیان داشت: استاندار مرکزی در جلسات ستاد بحران بر نقش هماهنگکننده اداره کل مدیریت بحران تأکید دارد و اعلام کرده است که با بهرهگیری از ظرفیتهای جدید، استان قادر خواهد بود در حوزههای مختلف از جمله زلزله، انفجار مواد خطرناک و سایر بحرانها عملکرد بهتری داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی تأکید کرد: تلاش شبانهروزی همکاران موجب شده این استان در ارزیابیهای ملی جایگاه مناسبی کسب کند. باید در نظر داشت که استفاده از توان بخش خصوصی و مردمی آینده مدیریت بحران استان را به سمت کارآمدی بیشتر هدایت خواهد کرد.