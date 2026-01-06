استاندار فارس:
اعتراض مسئولانه شنیده میشود/ وظیفه مدیران و دستگاهها ایجاد فضای امید و همدلی در جامعه است
استاندار فارس با مرور تحولات اخیر بر ضرورت هوشیاری همه دستگاهها، تقویت زیرساختها و آمادگی همهجانبه برای مقابله با تهدیدات تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد، به رخدادهای اخیر کشور اشاره کرد و گفت: دشمنان با بهرهگیری از رسانهها و فضای مجازی در پی ایجاد نارضایتی و ناامیدی در جامعه هستند.
استاندار فارس با تأکید بر تفکیک اعتراضات صنفی و مدنی از رفتارهای آشوبطلبانه، بیان کرد: مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم شنیده و برای آن چارهاندیشی میشود، اما سوءاستفاده از این مطالبات برای ایجاد اغتشاش و ناامنی پذیرفتنی نیست.
وی رسانههای معاند را عامل اصلی پمپاژ ناامیدی در میان جوانان و دانشجویان دانست و تأکید کرد: وظیفه مدیران و دستگاهها ایجاد امید، گفتوگو و همدلی برای مدیریت فضای اجتماعی و جلوگیری از بهرهبرداری دشمن است.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات عمومی در تمام شرایط گفت: دستگاهها موظفند با بازبینی و بهروزرسانی سامانهها، رعایت الزامات پدافند غیرعامل و آمادهسازی سیستمهای جایگزین، خدمترسانی پایدار به مردم را تضمین کنند.
وی با اشاره به مسئولیت مدیران در شرایط خاص کنونی افزود: توقف خدمات حتی برای مدت کوتاه پذیرفتنی نیست و همه دستگاهها باید با نظارت مستقیم و مستمر، نقاط ضعف را شناسایی و رفع کنند و دبیرخانه پدافند غیرعامل را در جریان اقدامات قرار دهند.
استاندار فارس همچنین یادآور شد: دشمن را نباید کوچک شمرد و با هوشیاری، احساس مسئولیت مضاعف و نظارت مستمر میتوان از شرایط موجود عبور کرد.
وی تأکید کرد: اعتراض مسئولانه شنیده میشود، اما اغتشاش به رسمیت شناخته نمیشود.
در این جلسه مسئولان حاضر با اشاره به تهدیدات بیمرز و پنهان سایبری، ضرورت ارتقای سامانهها، آموزش نیروی انسانی و پایش مستمر را مطرح کردند.
همچنین مدیران کل تعدادی دستگاههای اجرایی استان گزارشی از اقدامات انجام شده را از سوی دستگاه مربوطه در خصوص پدافند غیرعامل ارائه دادند.