رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد هرمزگان شد

شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، طی یک سفر رسمی و در راستای پیگیری مسائل کلان محیط زیستی کشور، از طریق فرودگاه بین‌المللی بندرعباس وارد استان هرمزگان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سفر انصاری به هرمزگان که با هدف نظارت میدانی، تعامل با نهادهای استانی و افتتاح پروژه‌های زیرساختی برنامه‌ریزی شده است، با استقبال مقامات رسمی و محلی آغاز شد.

سفر کاری معاون رئیس جمهور دارای دستور کار فشرده‌ای است که محوریت آن توسعه زیرساخت‌های پایش محیط زیست و دیدار با فعالان این حوزه خواهد بود.

از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اعلام شده در این سفر، مراسم آغاز احداث مرکز پایش و مانیتورینگ برخط محیط زیستی استان هرمزگان است که قرار است در جریان این سفر انجام شود.

حضور در گلزار شهدا، ملاقات با نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس، و شرکت در جلسه شورای اداری استان از برنامه‌های روز نخست سفر کاری معاون رنیس جمهور است.

بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بندرعباس جهت بررسی وضعیت تصفیه و انطباق با استانداردهای زیست محیطی، برگزاری نشست با کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همچنین دیدار با سمن‌های محیط زیستی از دیگر برنامه های دکتر انصاری می‌باشد.

این سفر فرصتی برای ارزیابی وضعیت مناطق حفاظت شده، از جمله بازدید از منطقه «گنو» و تقویت ارتباط دولت با فعالان مردمی در حوزه محیط زیست است.

