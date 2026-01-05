رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سفر انصاری به هرمزگان که با هدف نظارت میدانی، تعامل با نهادهای استانی و افتتاح پروژه‌های زیرساختی برنامه‌ریزی شده است، با استقبال مقامات رسمی و محلی آغاز شد.

سفر کاری معاون رئیس جمهور دارای دستور کار فشرده‌ای است که محوریت آن توسعه زیرساخت‌های پایش محیط زیست و دیدار با فعالان این حوزه خواهد بود.

از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اعلام شده در این سفر، مراسم آغاز احداث مرکز پایش و مانیتورینگ برخط محیط زیستی استان هرمزگان است که قرار است در جریان این سفر انجام شود.

حضور در گلزار شهدا، ملاقات با نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس، و شرکت در جلسه شورای اداری استان از برنامه‌های روز نخست سفر کاری معاون رنیس جمهور است.

بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بندرعباس جهت بررسی وضعیت تصفیه و انطباق با استانداردهای زیست محیطی، برگزاری نشست با کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همچنین دیدار با سمن‌های محیط زیستی از دیگر برنامه های دکتر انصاری می‌باشد.

این سفر فرصتی برای ارزیابی وضعیت مناطق حفاظت شده، از جمله بازدید از منطقه «گنو» و تقویت ارتباط دولت با فعالان مردمی در حوزه محیط زیست است.

